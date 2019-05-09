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Çocuklar trafik kurallarını araba kullanarak öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 15:42 | Son Güncelleme

Konya’da çocuklar, trafik kurallarını Trafik Eğitim Parkı’nda akülü araba kullanarak öğreniyor.Konya’da Karayolu Trafik Haftası kapsamında merkez Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Selçuklu Belediyesi ve Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen proje ile merkez ilçeler ve çevre ilçelerdeki okullarda eğitim gören ilkokul 4.

Konya’da çocuklar, trafik kurallarını Trafik Eğitim Parkı’nda akülü araba kullanarak öğreniyor.
Konya’da Karayolu Trafik Haftası kapsamında merkez Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Selçuklu Belediyesi ve Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen proje ile merkez ilçeler ve çevre ilçelerdeki okullarda eğitim gören ilkokul 4. sınıf öğrencilerine trafik polisleri tarafından eğitim verildi. Öğrenciler, sınıflarda trafik kuralları hakkında görsel ve teorik olarak bilgilendirildikten sonra Trafik Eğitim Parkı’nda akülü arabalara bindi. Çocuklar parkta öğrendiklerini eğlenerek uygulama fırsatı buldu.

“Bu kadar eğlenmeleri onların öğrenmelerini pekiştiriyor”
Uygulamanın öğrenciler için oldukça faydalı olduğunu kaydeden Mustafa Necati İlkokulu öğretmenlerinden Ayşegül Gökgül, “Öğrencilerin yaşayarak öğrenmesi zaten öğrenme adına bizim en çok istediğimiz şey. Biz ne kadar anlatırsak anlatalım bir süre sonra havada kalıyor. Ama burada uygulama yapıyor olmaları, bu kadar eğlenmeleri onların öğrenmelerini pekiştiriyor. Güzel bir uygulama. Işıklarda bekleyen öğrencilerimiz oldu. Akülü arabalarda trafik kurallarına uyarak düzgün bir şekilde kullanıp geldiler” ifadelerini kullandı.
Eğitim gören öğrenciler ise, bu eğitimin kendileri için trafik kurallarını öğrenmeleri açısından çok faydalı olduğunu, öğrendikten sonra akülü arabalarla hem uygulama yaptıklarını hem de çok eğlendiklerini belirttiler. Proje kapsamında bu sene eğitim-öğretim dönemi bitene kadar 5 bin 4. sınıf öğrencisine trafik eğitimlerinin verilmesinin hedeflendiği ve bu zamana kadar yaklaşık 4 bin öğrenciye eğitim verildiği öğrenildi.

Çocuklar trafik kurallarını araba kullanarak öğreniyor

Çocuklar trafik kurallarını araba kullanarak öğreniyor

Çocuklar trafik kurallarını araba kullanarak öğreniyor

Çocuklar trafik kurallarını araba kullanarak öğreniyor

Çocuklar trafik kurallarını araba kullanarak öğreniyor

Çocuklar trafik kurallarını araba kullanarak öğreniyor

Çocuklar trafik kurallarını araba kullanarak öğreniyor

Çocuklar trafik kurallarını araba kullanarak öğreniyor

Çocuklar trafik kurallarını araba kullanarak öğreniyor

Çocuklar trafik kurallarını araba kullanarak öğreniyor

Çocuklar trafik kurallarını araba kullanarak öğreniyor

Çocuklar trafik kurallarını araba kullanarak öğreniyor

Çocuklar trafik kurallarını araba kullanarak öğreniyor

Çocuklar trafik kurallarını araba kullanarak öğreniyor

Çocuklar trafik kurallarını araba kullanarak öğreniyor
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