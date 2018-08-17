Çocuklar trafikte 'kırmızı düdük' ile uyaracaklar

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Kurban Bayramı tatili için yollara çıkan sürücülerin kullandığı araçlarda bulunan çocuklara 'Kırmızı Düdük' projesi hakkında bilgi verip, düdük, şapka ve tişört hediye etti. Fatih Kaya çocukların bir anlamda fahri trafik polisi olacağını belirterek, "Çocuklar yalan söylemez. Ailelerinin trafik kurallarını ihlal etmemeleri için onları uyarmak maksadıyla ve trafikte farkındalık oluşturmak için bir 'Kırmızı Düdük' projesi uygulandı" dedi.

İçişleri Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde trafikte kurallara uyularak can kayıplarının önüne geçilmesi için 'Bu Bayramda Bende Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' projesi başlattı. 81 ilde uygulamaya koyulan proje Sakarya'da da devreye sokuldu. TEM Otoyolu Adapazarı gişelerinde uygulama noktasında bayram yolculuğuna çıkan vatandaşların araçları durdurulurken, Emniyet Müdürü Fatih Kaya araçlarda bulunan çocuklara projeyi anlattı. Kaya, kırmızı düdük, 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük' yazılı tişört ve şapka hediye ettiği çocuklara görevlerini nasıl yapacaklarını anlattı. Tişörtlerini giyip düdüklerini alan çocuklar, trafik kurallarına uymayan anne ve babalarını uyaracak. Proje kapsamında anne, baba, akrabalarına ve gördükleri tüm sürücülere düdük öttürerek uyaracak olan çocuklar, bu anları sosyal medyadan paylaşacak. Türkiye genelinde videosu en çok beğenilen 100 çocuğa İçişleri Bakanlığı'nca bisiklet hediye edilecek.

'ÇOCUKLAR YALAN SÖYLEMEZ'

Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, çocukların trafikte yapılan hatalar konusunda yalan söylemeyeceklerine inandıklarını ifade ederek, "İçişleri Bakanımızın emriyle trafikte kazaların önlenmesi amacıyla büyük bir seferberlik başlatılmış durumda. Biz de bu kampanyayı bu saat itibariyle başlattık. Çocuklarımız her türlü konuya çok duyarlı. Kesinlikle bildiğiniz gibi çocuklar yalan söylemez. Ailelerinin trafik kurallarını ihlal etmemeleri için onları uyarmak maksadıyla ve trafikte farkındalık oluşturmak için bir 'Kırmızı Düdük' projesi uygulandı. Biz de bugün çocuklarımıza hem bu konuda nasihatler vererek, ne yapmaları gerektiğini anlatan broşürlerle, bir kırmızı düdük, bir tişört ve bir şapka dağıtıyoruz. Bir anlamda onları fahri trafik polisi yapacağız. İnşallah uzun sürecek Kurban Bayramı tatilimiz kana bulanmaz, hiçbir ailemiz acı yaşamaz. Bu dilek ve temennilerle böyle bir kampanyayı başlatmış bulunmaktayız. Bu duyurularla ben tatile çıkacak bütün sürücüler kazasız, belasız yolculuklar diliyorum" dedi.

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