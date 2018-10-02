Çocuklar Trump Art Gallery’de Kandinsky’i yorumlayacak

İSTANBUL, (DHA) - TRUMP Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery’de, ünlü ressam Gamze Lim’le çocuklar için ‘Küçük Yürekler Büyük Düşler Resim Atölyesi’ düzenlenecek. 6 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek atölyede çocuklar Avrupa’da soyut sanatın öncülüğünü yapan Kandinsky’i yorumlayacak.
Trump Art Gallery’de ‘Kırmızı Yansımalar’ adlı resim sergisi devam eden sanatçı Gamze Lim, sergi kapsamında çocuklarla bir de resim atölyesi gerçekleştirecek. Atölyenin çıkış noktası ünlü ressam Kandinsky olacak. Çocuklar atölyede pastel boyalarla çalışacak ve kendi özgür renk ve desen seçimleriyle Kandinsky’i yorumlayacak. 6-12 yaş arasındaki çocukların katılabileceği ‘Küçük Yürekler Büyük Düşler’ adlı resim atölyesi 6 Ekim Cumartesi günü 15.00
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