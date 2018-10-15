Çocuklar Trump Art Gallery’de

İSTANBUL, (DHA)- TRUMP Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery’de ressam Gamze Lim ile “Benim Picasso’m” atölyesine katılacak çocuklar modern resmin önemli temsilcilerinden Pablo Picasso’yu yorumlayacak.
Trump Art Gallery’de "Kırmızı Yansımalar" adlı resim sergisi devam eden sanatçı Gamze Lim, sergi kapsamında çocuklarla resim atölyeleri gerçekleştirmeye devam ediyor. 20 Ekim Cumartesi günü saat 15.00-17.00 arasında gerçekleşecek etkinlikte çocuklar hayatı boyunca resmin yanı sıra heykel, baskı, seramik gibi alanlarda da başarılı çalışmalar ortaya çıkarmış ünlü sanatçı Pablo Picasso'yu yorumlayacak. Minikler, pastel boya kullanarak kendi özgür renk ve desen seçimleriyle çalışmalarını gerçekleştirecek. Etkinlikte, Gamze Lim tarafından çocuklara Picasso hakkında bilgi verilecek ve çocukların hayal dünyasını geliştirmelerine de yardımcı olunacak.
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