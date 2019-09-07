İSTANBUL (AA) - Türk ve Suriyeli çocuklar, Uçan Kütüphane Festivali'nde buluştu.

Leyla Bayram İlkokulu'nun bahçesinde gerçekleştirilen festivalin sunuculuğunu, Uçan Kütüphane Proje Koordinatörü Serap Aktürk üstlendi.

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel, açılış konuşmasında Goethe Enstitüsü ve Yuva Derneği çalışanlarına teşekkür ederek, "Siz olmasaydınız entegrasyon ve eğitim alanındaki bu proje bu kadar başarılı olamazdı." dedi.

Eğitimin her toplumun temel taşı olduğunu ve çocukluk döneminde alınan eğitimin kişinin bütün yaşamını etkilediğini ifade eden Reiffenstuel, "Özellikle savaştan, yıkımdan, şiddetten ve nefretten kaçan çocuklar, aslında kendileri tarafından belirlenmesi gereken yaşamlarını en baştan kaybetme riskini taşır. Hatta bir meslek hayal etmeyi, örneğin doktor, öğretmen veya benim gibi diplomat olma şansını ve hayaline doğru çalışma fırsatını bile yakalayamazlar." diye konuştu.

- "Türkiye, en çok Suriyeli sığınmacı kabul eden ülke"

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 3,6 milyondan fazla Suriyelinin yarısından fazlasının çocuk ve genç olduğunu anımsatan Reiffenstuel, "Türkiye, dünyadaki bütün ülkeler arasında en çok Suriyeli sığınmacı kabul eden ülkedir." ifadesini kullandı.