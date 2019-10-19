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Çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 13:50 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: - "Biz dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden bir tanesiyiz. Bunu sunarken de koruyucu hekimliği ön planda tutmaya çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin, dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden biri olduğunu belirterek, bunu sunarken de koruyucu hekimliği ön planda tutmaya çalıştıklarını söyledi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce, Çekmeköy Belediyesi Kent Parkın'da çocukluk çağı obezitesine dikkati çekmek amacıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

Şenliğe, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Abdullah Emre Güner, Çekmeköy İlçe Sağlık Müdürü Süzan Sandıkçı, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Epli ile vatandaşlar katıldı.

Çocukların eğlenceli anlarına sahne olan ve gün boyu devam etmesi planlanan etkinlikte, Memişoğlu tarafından katılımcılara ip, jimnastik halkası ve uçurtma hediye edildi.

Memişoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklara egzersizin faydalarını anlatmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlarımıza hastalanmadan sağlıklarını korumasını, egzersiz, hareket yapıp bağımlılıklardan uzak durmalarını anlatmaya çalışıyoruz. Biz dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden bir tanesiyiz. Bunu sunarken de koruyucu hekimliği ön planda tutmaya çalışıyoruz. Bu faaliyetlerimiz her sene devam ediyor. İnşallah daha da devam edecek."

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“Geleneksel Uçurtma Şenliği” İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu

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