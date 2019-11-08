Çocuklar Ülkesi KidZania’da veteriner kliniği açıldı

Çocuklar ülkesi KidZania, veteriner hekim olmak isteyen ziyaretçilerinin taleplerini yerine getirdi, Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği iş birliği ile KidZania’da Veteriner Kliniği açıldı. KLİVET Veteriner Kliniği ile çocuklar hayvanları muayene etmeyi öğrenirken hayvan sevgisi ve iletişimi konusunda da bilgi sahibi olabilecek.

Çocukların eğlenerek öğrendiği ve meslekleri deneyimleyebildiği KidZania’da çocuklar artık veteriner hekimlik mesleğini de deneyimleyebilecek. KidZania’da çocukların merakla beklediği KLİVET Veteriner Kliniği ile çocuklar önce hayvanlar, hayvan sevgisi ve iletişimi konularında bilgi sahibi olacak; ardından kliniğe getirilen model köpeği tedavi ederek aktivite katılım belgesinin sahibi olacak.

KidZania İstanbul’da gerçekleşen açılışa KidZania Yönetim Kurulu Başkan Vekili Meral Miryam Kaneti Molinas, KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Klinisyen Hekimler Derneği (KLİVET) Başkanı Tarık Akan, Türk Veteriner Hekimler Birliği Genel Sekreteri Haluk Aşkaroğlu, Boehringer Ingelheim Veteriner Hekimi Merve Oyan, Nestle Purina Satış Operasyon Uzmanı Demet Uzuner ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof.Dr. Murat Aslan katıldı.