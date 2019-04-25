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Çocuklar, unutulan sokak oyunlarını oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 19:45 | Son Güncelleme

Amasya'da çocuklar, "2. Kızılay Çocuk Festivali"nde unutulan sokak oyunlarıyla doyasıya eğlendi

Amasya'da, Türk Kızılay tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "2. Kızılay Çocuk Festivali" düzenlendi.

Genç Kızılay Amasya Şubesi'nce Amasya Belediyesi Spor Tesislerinde düzenlenen festivale aileleriyle katılan çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Çeşitli yarışmalara katılan çocuklar, topaç çevirme, ip atlama, çuval yarışı, yakan top, ip çekme gibi unutulan oyunları oynadı.

Festivalde ilçe ve köylerden gelen 400 öğrenciye yemek ikramında bulunuldu.

Genç Kızılay Amasya İl Başkanı Ahmet Kalkan, çocuklarla 30'dan fazla oyun oynadıklarını, oyunlara katılanların beklediklerinden çok daha fazla eğlendiğini söyledi.

Kalkan, çocukların geleneksel oyunları oynarken teknoloji bağımlılığını unuttuklarını dile getirerek, "Çocuklarla birlikte eğitsel oyunlar oynadık onların yüzlerini boyadık. Birçoğunun hiç yaşamadığı ortamı belki de onlara sunduk. Biz Genç Kızılay olarak küçük çocuklarımıza yardımlaşmayı, dayanışmayı, Kızılaycılığı eğlendirerek öğretiyoruz." dedi.

İlkokul 3. sınıf öğrencisi Aziz Numan Aydın da oyunlardan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Festival sonunda oyunlarda dereceye giren çocuklara hediyeler verildi.

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Amasya çocuk festivali Genç Kızılay unutulan sokak oyunları

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