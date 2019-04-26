Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü organize edilen Sokak Oyunları Şenliği'ne katılan çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla eğlendi.

Çeşitli illerden gelenler ile Bursalı öğrencilerin katıldığı şenlik, Saltanat Kapı'da oluşturulan kortejle başladı. Dünyayı oyunla yorumlayan dövizler taşıyan çocuklar, sokak oyunlarının hatırlatıldığı sloganlarla yürüyüşe renk kattı.

Tarihi Pınarbaşı Parkı'na kadar yürüyen çocuklar, burada oluşturulan istasyonlarda mendil kapmaca, horoz dövüşü, istop, dokuztaş, ip çevirme, samıdık, balıkağı, cillibaş, yakan top ve körebe gibi oyunlar oynadı.

Kent Müzesi Koordinatörü Dilek Yıldız Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her istasyonda öğretmenler eşliğinde farklı oyunlar oynandığını söyledi.

Unutulmak üzere olan değerleri geleceğe taşımayı amaçladıklarını belirten Karakaş, "Kaybolmakta olan değerleri geleceğe taşımak bizim görevimiz. Sokak oyunlarına da bu amaçla başladık. Bu gibi etkinliklerle sokak oyunlarını canlandırmak istiyoruz." dedi.