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Çocuklar üzülmesin diye tiyotro grubu kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 12:41 | Son Güncelleme

 MUĞLA'da, eşiyle boşanma davası süren 2 çocuk annesi Dilek Ekici (34), yaşadıklarından yola çıkarak, çekişmeli boşanma davalarında arada kalan çocukların psikolojik olarak etkilenmesinin önüne geçmek ve kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sanatla buluşmalarını sağlamak için 'Çıplak Ayaklı Çocuklar' isimli tiyatro grubunu kurdu.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, eşiyle boşanma davası süren 2 çocuk annesi Dilek Ekici (34), yaşadıklarından yola çıkarak, çekişmeli boşanma davalarında arada kalan çocukların psikolojik olarak etkilenmesinin önüne geçmek ve kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sanatla buluşmalarını sağlamak için 'Çıplak Ayaklı Çocuklar' isimli tiyatro grubunu kurdu. Profesyonel oyuncuları aratmayan çocuklar, oyun sayesinde sosyalleşip sıkıntılarını geride bırakıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) personeli Dilek Ekici, anlamlı bir projeye imza attı. Bir süredir eşiyle boşanma davaları süren 2 çocuk annesi Dilek Ekici, yaşadıklarından yola çıktı. Çekişmeli boşanma davalarında velayet davası süren çocukların bu durumdan psikolojik olarak etkilenmelerini engellemek ve ayrıca kötü alışkanlıklardan çocukları uzak tutmayı amaçlayan Ekici, sanatla bütünleşmelerini sağlamak için Muğla'da 'Çıplak Ayaklı Çocuklar' adlı tiyatro grubu kurmaya karar verdi. Ekici'nin projesini beğenen Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş ise tiyatro grubuna çalışmalarını rahat yürütebilmeleri için yer tahsis etti. Aralarında ebeveynleri birlikte olan 7- 14 yaş aralığındaki 22 çocuk, tiyatro grubuna seçildi. Zihni Derin Alışveriş Merkezi'nde haftanın 3 günü 2'şer saat çalışan küçük oyuncuların performansı, profesyonellere taş çıkarttı.

Projeyi hayata geçiren Dilek Ekici, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Boşanma sürecinde sıkıntı yaşayan çocuklar için bir şeyler yapmak istediğini belirten Ekici, "Geçen yıl eylül ayında macera başladı. Menteşe Belediyesi işbirliğinde tiyatro kursu açtık. Bu kursa katılanlar arasından tiyatro grubumuza, 22 çocuğumuzu seçtik. Ailelerini tek tek aradım. Onlardan hiç ayrılmadan yolumuza devam ediyoruz. Bütün etkinliklere beraber gidiyoruz" dedi.

Geçen yılın şubat ayında 'Güldüren Çocuklar 1' adlı oyunu sahnelediklerini ifade eden Ekici, "Oyunumuzun içeriği komediydi. Hiçbir şekilde dram istemedik. Çok kalabalık bir izleyici kitlesi vardı. Daha sonra aynı oyunumuzu Milas'ta da sergiledik. Bu çocuklar internet kafeteryalara gitmesin, boş zamanlarını değerlendirsin, madde bağımlısı olmasın ve sanatla bütünleşsin istedik. Hep iyilik düşünsünler. Çocuklara 'Kötü olmak kolay, iyi olmak zordur. Bu dünyayı sevgi, iyilik kurtaracak' uyarısında bulunurum. Biz aynayız. Yavrularımız her şeyi bizden öğreniyorlar. İlk başlarda o kadar utangaç ve çekingenlerdi ki, pek fazla konuşmuyorlardı bile. Zamanla çalışmaya başladılar. Şimdi hepsi çok iyiler ve birbirinden başarılılar" diye konuştu.

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