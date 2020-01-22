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  4. Çocuklar ve aileleri, Gönül Elçisi Projesi'yle eğlendi

Çocuklar ve aileleri, Gönül Elçisi Projesi'yle eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 12:01 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Gönül Elçileri Projesi kapsamında 71 öğrenci, aileleriyle eğlenceli bir gün geçirdi.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Gönül Elçileri Projesi kapsamında 71 öğrenci, aileleriyle eğlenceli bir gün geçirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve tüm ülke genelinde uygulanan Gönül Elçileri Projesi, Antalya'da Vali Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu'nun koordinatörlüğünde 2016 yılından beri sürdürülüyor. Antalya'da bin 300 öğrenci ve 700'e yakın aileyle sürdürülen proje kapsamında 2019- 2020 öğretim yılının yarı yıl tatilinin ilk organizasyonunda 6- 12 yaş arası 71 öğrenci, aileleriyle Beldibi Mahallesi'nde bulunan bir otele gitti. Otelde öğrencileri ve ailelerini, Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse'nin eşi Ünzile Köse, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç'ın eşi Damla Dayanç, İlçe Sağlık Müdürü Ceren Avanos İnce, Türk Kadınlar Birliği Kemer Şube Başkanı Hacer Akdağ, Ak Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Selami Minta, otelin genel müdürü Ayhan Çakıcı ve otel çalışanları Türk bayrakları ve balonlarla karşıladı, organizasyon boyunca çocuklar ve ailelerle ilgilendi.
Karşılamanın ardından yemeğe geçen gruba Türk Kadınlar Birliği Kemer Şubesi ve Ak Parti Kemer İlçe Başkanlığı tarafından çeşitli hediyeler verildi. Yemek organizasyonunun ardından Göynük Mahallesi'ndeki Dinopark'a geçen grubu, kapıda palyaçolar ve ellerinde dinozor figürleri bulunan işletme çalışanları karşıladı. Proje kapsamında alanda bulunan çocuklara öncelikle palyaço ve sihirbaz gösterileri sunan Dinopark çalışanları, ardından çocuklara ve ailelerine park içerisinde bulunan dinozorları anlattı.
Ak Parti Milletvekili Mustafa Köse'nin eşi ve aynı zamanda projede görevli Ünzile Köse, organizasyonla ilgili şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın sevgili eşleri Emine Erdoğan'ın yurt çapında başlattığı Gönül Elçileri Projesi'ni Antalya'da biz de devam ettiriyoruz. Baba kaybını yaşayan ailelerimize bu kaybın getirdiği acıları ve yoksunlukları minimum seviyede yaşatmak için bu projeye başladık. Baba kaybı yaşayan çocuklarımızın eğitim seviyelerinin artması için onlara destek oluyoruz. Annelerimizin de sosyal hayata yeniden dönmeleri, kayıp sonrasında yaşadıkları sıkıntıları en aza indirmeleri için sürekli yanlarında olmaya çalışıyoruz. Hukuksal problemleri ya da sosyal problemleri veya ekonomik sıkıntılarını çözme aşamasında hayırseverlerimizle birlikte elbirliğiyle çalışıyoruz."
71 öğrencinin yarıyıl tatilini en güzel şekilde geçirebilmesi için aktivite düzenlediklerini aktaran Ünzile Köse, "Beldibi'nde bir otelde öğle yemeklerini yedirdikten sonra burada da çeşitli aktiviteler düzenledik onlar için. Projemizde tabii ki 71 öğrencimiz yok, yaklaşık 1300 civarı öğrencimiz mevcut. 700 civarında da ailemiz var. Ama hepsini etkinliklere aynı zamanda alamadığımız için yaş gruplarına böldük. Şu anda burada 6- 12 yaş grubu öğrencilerimiz bulunmakta. Lise ve düzeyi öğrencilerimiz için başka günlerde, başka organizasyonlar da düzenledik. Ayrıca daha küçük yaş grupları için farklı organizasyonlar ya da kahvaltılar düzenliyoruz. Amacımız onların baba yoksunluklarını yaşamadan, mutlu bir şekilde her çocuğun hak ettiği şekilde yarıyıl tatillerini geçirmelerini sağlamak" diye konuştu.
Proje kapsamında organizasyona katılan 12 yaşındaki Servet Can Sabuncular, "Dinozorları çok seviyorum. Dinozorlar ilgi alanım. Dinozorlarla ilgili birçok oyun yükledim bilgisayarıma. Birçok dinozorun ismini biliyorum. Bugün çok güzel geçti günüm. Çok mutluyum" dedi.

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