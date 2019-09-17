Çocuklar ve gençler rüzgar tünelini deneyimledi

"Birazcık korktum. Yükseğe uçtuğumda çok havalıydı ve nefes alamıyor gibi oldum. Aşağı inmek istedim ama daha yükseğe uçtum." diyen küçük adrenalin tutkunu, "Yukarılarda uçtuk, çenemizi yukarıda tuttuk, güzeldi yani... Annem bu tip konularda titiz değildir o yüzden izin veriyor." ifadelerini kullandı.

Sekiz yaşındaki heyecan tutkunu Kadir Tamer Akçar, serbest uçuş deneyimini ve rüzgar tünelini çok sevdiğini söyledi.

- "Çok iyiydi, herkesin gelmesini tavsiye ediyorum"

Sorulan sorulara en hızlı şekilde doğru cevap veren vatandaşlar bu deneyimden yararlanıyor. Havada 6 metreye kadar serbest uçuş deneyimi yaşatan dikey rüzgar tüneli, 22 Eylül'e kadar teknolojiseverleri ağırlayacak.

Çelik platform üzerine kurulu, yüksekliği 8, çapı 25 metre olan, altındaki jet pervanesi ve yüksek hava gücü ile insanları havaya kaldıran platformda, vatandaşlar havada serbest uçuş deneyimi yaşadı.

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) kurulan dikey rüzgar tüneli platformuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Üniversite öğrencisi Bahar Sarıyıldız ise TEKNOFEST'e serbest dalış deneyimi için katıldığını söyledi.

Rüzgar tünelinde çok heyecanlandığını belirten Sarıyıldız, "Girebilmek için çok uğraştık, sıra bekledik, bilgi yarışmasına katıldık. Onu kazandık sonra geldik. Çok iyiydi, herkesin gelmesini tavsiye ediyorum." dedi.

- "Tekrar girmek istedim ama kabul etmediler"

Üniversite öğrencisi Ömer Faruk Ormancı, rüzgar tünelini deneyimlemekten keyif aldığını belirterek, "Zaten skydiving (gökyüzü dalışı) yapmak istiyordum, bu ön deneme oldu. Harika bir deneyimdi. Ekip de çok deneyimli ve çok kibardı." diye konuştu.

İstanbulluları rüzgar tünelini deneyimlemeye davet eden Ormancı, "Ben tekrar girmek istedim ama kabul etmediler, tekrar giremezsiniz dediler. Ama herkese muhakkak tavsiye ediyorum. Hayatımın deneyimlerinden biriydi, hala kalbim küt küt atıyor." dedi.

Bu arada AA muhabirleri de rüzgar tünelini antrenörler eşliğinde tecrübe ettiler.

