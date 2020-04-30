Çocuklar ve koronavirüs hakkında dikkat çeken araştırma!

Daily Mail’in haberine göre sağlık uzmanlarının yaptığı tıbbi incelemeler, çocukların Covid-19’u bir yetişkine aktarmadığını gösteriyor.

Pediatrik koronavirüs vakalarını gözden geçiren Çin ve Dünya Sağlık Örgütü ortak komisyonu, bir çocuktan yetişkine bulaşan vaka gözlemlemediklerini söyledi.

Araştırmacılar ayrıca İngiltere’de 26 binden fazla insanı öldüren virüsü bulaştıran, 10 yaşın altında çocuk vakası olmadığını da belirtti. Koronavirüsün çocuklara etkisi üzerine yapılan çalışmalarda uzmanlar, birçok konunun belirsiz olduğunu kabul etse de virüsün bulaşmasında önemli bir rolü olmadıklarını açıkladı.

Kraliyet Pediatri ve Çocuk Sağlığı Koleji’nden (RCPCH) Profesör Russell Viner “yeterli kanıtımız yok fakat dünyanın dört bir yanından çocukların virüsün yayılmasında etkileri olduğuna dair bir vaka görmedik” dedi.

172 KİŞİYLE TEMAS ETTİ AMA VİRÜS BULAŞMADI

Doktor Alasdair Munro liderliğinde RCPCH ile ortaklaşa yayınlanan pediatrik literatürün gözden geçirildiği çalışmada, mevcut kanıtlar bulaşma zincirindeki, çocukların enfeksiyonu ve bulaşıcılığı azalttığını gösterdi.