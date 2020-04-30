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Çocuklar ve koronavirüs hakkında dikkat çeken araştırma!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.04.2020 18:47 | Son Güncelleme

Daily Mail’in haberine göre araştırmalar, çocukların koronavirüsün yayılmasında önemli bir rol oynamadığını gösteriyor. Uzmanlar, virüsü taşıyan 10 yaşın altındaki çocukların herhangi bir vakaya yol açmadığını gözlemledi.

Çocuklar ve koronavirüs hakkında dikkat çeken araştırma!

Daily Mail’in haberine göre sağlık uzmanlarının yaptığı tıbbi incelemeler, çocukların Covid-19’u bir yetişkine aktarmadığını gösteriyor.

Pediatrik koronavirüs vakalarını gözden geçiren Çin ve Dünya Sağlık Örgütü ortak komisyonu, bir çocuktan yetişkine bulaşan vaka gözlemlemediklerini söyledi.

Araştırmacılar ayrıca İngiltere’de 26 binden fazla insanı öldüren virüsü bulaştıran, 10 yaşın altında çocuk vakası olmadığını da belirtti. Koronavirüsün çocuklara etkisi üzerine yapılan çalışmalarda uzmanlar, birçok konunun belirsiz olduğunu kabul etse de virüsün bulaşmasında önemli bir rolü olmadıklarını açıkladı.

Kraliyet Pediatri ve Çocuk Sağlığı Koleji’nden (RCPCH) Profesör Russell Viner “yeterli kanıtımız yok fakat dünyanın dört bir yanından çocukların virüsün yayılmasında etkileri olduğuna dair bir vaka görmedik” dedi.

172 KİŞİYLE TEMAS ETTİ AMA VİRÜS BULAŞMADI

Doktor Alasdair Munro liderliğinde RCPCH ile ortaklaşa yayınlanan pediatrik literatürün gözden geçirildiği çalışmada, mevcut kanıtlar bulaşma zincirindeki, çocukların enfeksiyonu ve bulaşıcılığı azalttığını gösterdi.

İncelenen vakalar arasında, Fransa’da 172 kişiyle temas halinde olmasına rağmen virüsü kimseye bulaştırmayan 9 yaşında bir çocuk vardı. Çocuk, enfekte olduğunun farkında olmadan Fransa’da üç farklı kayak okuluna gitti.

İnceleme sonucunda, Covid-19’un çocuklarda daha az sıklıkla görüldüğü ve genellikle bunların asemptomatik vakalar olduğu belirlendi.

Uzmanlar “Çocuklardan dikey geçiş olduğuna dair bir kanıt yok. Enfekte olan anne, baba ve bebeklerin diğer gruplardan ciddi bir şekilde etkilenmediği görülüyor” değerlendirmesini yaptı.

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