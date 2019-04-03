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Çocuklar Venezia Mega Outlet Bilim Şenliği’nde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 11:50 | Son Güncelleme

Venezia Mega Outlet, bu yıl 5’incisi düzenlenen Bilim Şenliği’ne ev sahipliği yaptı.

Çocuklar Venezia Mega Outlet Bilim Şenliği’nde buluştu

İSTANBUL, (DHA)- Venezia Mega Outlet, bu yıl 5’incisi düzenlenen Bilim Şenliği’ne ev sahipliği yaptı. Gençlik ve spor kulüplerinin de katılım gösterdiği şenlikte her çocuk bilim insanı olma şansını yakaladı.

Venezia Mega Outlet’in Çarşı Pazar katında gerçekleşen etkinlikte çocuklar fizik, kimya, biyoloji, astronomi, uzay, havacılık, uçak, zeka oyunları, kodlama, robotik alanlarında 80’nin üzerinde alanı deneyimleme fırsatı buldu. 11- 14 yaş grubu çocukların mini mehter marşı gösterisi ile başlayan etkinliğe, 8 -13 yaş grubu çocuklar katıldı.

Venezia Mega Outlet, Bilim Şenliği’nde Göksu Gençlik ve Spor Kulübü, Yeşilpınar İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü, Okyanus İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Pusula Gençlik ve Spor Kulübü, FSM Gençlik, Bahçelievler İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü ve Mavi Mercan İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü’nü ağırladı.

Çocuklar Venezia Mega Outlet Bilim Şenliği’nde buluştuÇocuklar Venezia Mega Outlet Bilim Şenliği’nde buluştu

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