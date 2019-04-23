Çocuklar, yağmurda ıslanan köpeği montla ısıttı

Semih ŞAHİN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da soğuk ve yağmurlu havada ıslanan sokak köpeğin yardımına 9- 10 yaşlarındaki iki çocuk yetişti. Köpeğe mama verip karnını doyuran çocuklardan biri, üzerindeki montunu çıkarıp hayvanın üzerine örttü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde 9- 10 yaşlarında iki çocuk, örnek bir davranış sergiledi. Çocuklar, soğuk ve yağmurlu havada ıslanan, kaldırımda yatan sokak köpeğinin yanına gitti. Çocuklar, köpeği sevip mama ve su verdi. Yağmurun şiddetini artırması üzerine çocuklardan biri, üzerindeki montu çıkarıp, köpeğin üzerine örttü. Bir süre köpeği sevdikten sonra bulundukları yerden ayrılan iki çocuğun bu güzel davranı­şı, civarda bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

​Çocukların anlamlı davranışı sırasında sokakta geçen yetişkinlerin ellerinde şemsiyelerle, çiçeklerle süslenmiş bir evin duvarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü.

Olaya şahit olan hayvansever Cenk Olcayto (50), "Mahallemizde tüm sokak hayvanlarını elimizden geldiği kadar beslemeye çalışıyoruz. Bu köpeğimiz de mahallemize yeni katıldı. Yağmurlu bir havada, yetişkin insanların şemsiyeyle gezdiği bir havada, 9-10 yaşlarında iki küçük çocuğun montunu çıkartarak üzerine örtmesi çok duygu vericiydi. Özellikle Ankara'da yaşanan vahşetten sonra insanları çok duygulandırdı. İki çocuğun ailesini ve kendini de tebrik etmek istiyorum. İnsanların bu çocuklardan ders alması gerektiğine inanıyorum'' dedi.