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Çocuklar yardım çığlıkları atarak kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 17:22 | Son Güncelleme

ABD’nin California eyaletinde devam eden orman yangınları şiddetini arttırırken bir ailenin yangından kaçma çabası güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD’nin California eyaletinde devam eden orman yangınları şiddetini arttırırken bir ailenin yangından kaçma çabası güvenlik kamerasına yansıdı. Çocukların yardım yardım çığlıkları yangının korkutucu boyutunu gözler önüne serdi.
ABD’nin California eyaletinde Çarşamba günü başlayan orman yangınları sürüyor. Eyalet genelinde acil durumun ilan edilmesine neden yangından yüz binlerce kişi kaçtı. Evlerini terk etmek zorunda kalan ailelerin korku dolu anları ise güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Yangın nedeniyle evlerini terk eden bir aile eşyalarını ve bavullarını hızla araca yüklerken giderek şiddetini arttıran alevler, çocukların korkmasına neden oldu. bir yandan eşyaları taşımaya çalışan aile büyükleri bir yandan da çocukları sakinleştirmeye çalıştırmaya çalıştı. Gökyüzünü dumanların kapladığı anlarda, çocukların yardım çığlıkları ise orman yangının korkutucu boyutunu gözler önüne serdi.

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