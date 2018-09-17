"Çocuklar yılda 6-7 kez boğaz enfeksiyonu geçiriyor"

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının (ÜSYE) yüzde 80 oranında viral etkenlere bağlı olduğuna dikkat çeken Medicana Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Aşkıner, çocuklarda görülen boğaz enfeksiyonları hakkında önemli bilgiler verdi. Hastalığın viral etkene mi, bakteriye mi bağlı oluştuğunu belirlemek için tetkikler yapılması gerektiğini anlatan Yrd. Doç. Dr. Ömer Aşkıner, "Sadece muayene ile bunları ayırmak mümkün değildir. Boğaz enfeksiyonlarında öncelikle hastalıktan korunmanın yollarını bilmek gerekir. Hasta kişilerden hastalığın bulaşmasını engellemek en öncelikli konudur. Bunun için hasta kişilerle yakın temastan uzak durulmalı, hava soğuk olsa bile ortamdaki etkenlerin temizlenmesi için oda sık sık havalandırılmalıdır. Sık el yıkama, hapşırırken ağzımızı elimizin tersiyle veya dirsek iç kısmıyla peçeteyle vs kapatmak önemlidir" diye konuştu.

İSTANBUL, (DHA)- HAVALARIN soğuması ve okul döneminin başlamasıyla birlikte çocuklarda görülen boğaz ağrısı, öksürük, ateş gibi şikayetlerde artış yaşandığını belirten Yrd. Doç. Dr. Ömer Aşkıner, "Çocuklar ilk kreşe, anaokuluna başladıkları dönemde kalabalık ortamdan kaynaklanan boğaz enfeksiyonlarında artış olması normal karşılanmalıdır. Bu dönemde yılda 6-7 defa boğaz enfeksiyonu geçirilebilir” dedi.

"BOĞAZ ENFEKSİYONLARINDA NORMAL KARŞILANMALI"

Çocukları boğaz enfeksiyonlarından korunmada diğer önemli nokta vücut direncinin yüksek tutulması olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Ömer Aşkıner, "Bunun için yeteri kadar uyunmalı, beslenmeye dikkat edilmeli, taze gıdalarla beslenmeye, yeterli sebze meyve tüketimine özen gösterilmelidir. Pasif sigara içiciliğine dikkat edilmelidir. Alerjik bünyesi olan çocuklarda alerji tedavisi yapılmalıdır. Çocuklar ilk kreşe, anaokuluna başladıkları dönemde kalabalık ortamdan kaynaklanan boğaz enfeksiyonlarında artış olması normal karşılanmalıdır. Bu dönemde yılda 6-7 defa boğaz enfeksiyonu geçirilebilir” ifadelerini kullandı.

"FARENJİT VE BADEMCİK İLTİHABINI BİRBİRİNE KARIŞTIRMAYIN"

Boğaz enfeksiyonu olduğunda basit bir farenjit mi, yoksa bademciklerde bir enfeksiyon mu var ayrımı için hekim muayenesi gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Ömer Aşkıner şöyle devam etti:

"Boğaz enfeksiyonları arasında tonsillit, farenjit, adenoidit, sinüzit, lenfadenit sayılabilir. Bunlar arasında en önemlisi bademcik iltihabı dediğimiz tonsillittir. Tonsillit etkeni olarak viral nedenler olabileceği gibi, bakteriler, özellikle A grubu beta hemolitik streptokok (beta mikrobu) da nedenler arasındadır. Streptokok enfeksiyonu uygun antibiyotikle tedavi edilmediğinde ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bunlar arasında kalp romatizması, eklem romatizması, glomerulonefrit ( böbreklerin etkilenmesi durumu), boyunda lenf bezi şişmesi sayılabilir. Her iki hastalığın da belirtileri birbirine benzer. Çocukta boğaz ağrısı, ateş, yutkunurken zorlanma, halsizlik, öksürük, bazen mide bulantısı ve kusma görülebilir. Çocuğun bu dönemde birkaç gün okula gönderilmemesi hem çabuk iyileşmeyi sağlar, hem de okulda diğer çocuklara bulaşmayı engeller."