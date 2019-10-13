Çocuklar zarar görmesin isterken elektrik akımına kapıldı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde, apartman görevlisi İrfan Öcal (35), parkın üzerinden geçen yüksek gerilim hattındaki asılı olan telefon kablosunu çocuklara zarar vermemesi için almak isterken, elektrik akımını kapıldı. Yaralanan Öcal, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Eti Mahallesi Eti Parkı'nda meydana geldi. Parkın yanındaki apartmanda görev yapan İrfan Öcal, parkın üzerinden geçen yüksek gerilim hattı kablolarına, kim tarafından atıldığı belli olmayan telefon kablosunun asılı olduğunu gördü. Uzanınca alınabilecek seviyede olması nedeniyle, çocuklara zarar vereceği düşüncesiyle kabloyu çeken Öcal, akıma kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Yaralı Öcal, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Asılı kablonun alınması içinde elektrik dağıtım şirketi görevlilerine haber verildi. Polis, kabloyu atan kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

