Çocuklara 1. sınıfa başlayacağı yıl görme taraması yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncellenen tarama programı ile aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı tarafından, 0-3 aylık bebeklerin 3. ay izleminin sonuna kadar, 36-48 aylık çocukların 5. izlemi içerisinde ve ilköğretim çağındaki çocukların 1. sınıfa başlayacağı yıl görme taraması yapılacağını bildirdi.

Koca, yaptığı açıklamada, yenidoğan, okul öncesi ve okul çağı çocuklarını kapsayan "Ulusal Görme Taraması Programı Genelgesi"ni hazırlayıp 81 ile gönderdiklerini kaydetti.

Genelge ile bebeklerde ve okul öncesi dönemde yapılan görme taramalarını okul çağını da kapsayacak şekilde genişlettiklerine dikkati çeken Koca, "Ayrıca görme taramalarının hangi yaş gruplarına nasıl yapılacağına dair de bir uygulama rehberi hazırlayarak, internet üzerinden hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın erişimine açtık." ifadelerini kullandı.

- Erken teşhis ve tedavi

Koca, bu taramalar sayesinde görmenin normal gelişimini engelleyecek risklerin saptanacağını ve yetersiz görmesi olan bebek ve çocukların erken dönemde tespit edileceğini vurguladı.