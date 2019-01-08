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Çocuklara 14 yaşından önce telefon alınmamalı

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.01.2019 12:05 | Son Güncelleme

PSİKOLOG Efsun Tatar, çocuklara 14 yaşından önce telefon alınmaması uyarısında bulunarak, "14 yaşından önce telefon alınmasını uygun bulmuyoruz.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- PSİKOLOG Efsun Tatar, çocuklara 14 yaşından önce telefon alınmaması uyarısında bulunarak, "14 yaşından önce telefon alınmasını uygun bulmuyoruz. Ancak örneğin çocuk 13 yaşındadır ve okula gelip giderken toplu taşıma aracı kullanıyordur ve böyle bir durumda çocuğa telefon almak zorunda kalınabilir. Ama burada da bazı şeylere dikkat etmeli ve çocuğa gidip de akıllı telefon almamak gerekiyor. Sadece arama amaçlı kullanabileceği telefon alınması lazım" dedi. Uzman Klinik Psikolog Efsun Tatar, teknolojinin vazgeçemeyeceğimiz şekilde hayatın içinde olduğunu söyleyerek, "Komple teknolojiye karşı çıkmak gibi bir şansımız yok. Çünkü teknolojinin gerçekten çok işlevsel olduğu alanlar var. Teknoloji sayesinde bir çok bilgi ediniyoruz, eğleniyoruz, vakit geçiriyoruz. O yüzden hayatımızda çok önemli bir yeri var; ama bu son zamanlarda birazcık ihtiyaçlarımızı karşılamanın dışına çıkmaya başladı. Sadece bir şeyler öğrenmek için değil sürekli bu teknoloji ile içli dışlı olur hale geldik. İnsanlar artık başka bir şeyler yapmaktansa örneğin arkadaşları ile zaman geçirmek yerine teknoloji ile zaman geçirmeyi tercih ediyorlar. Bu durum teknolojiyi kullanmaktan ziyade ekran bağımlılığı dediğimiz telefon, tablet, bilgisayar ekranına sürekli bakma durumuna kaymaya başladı. Bu bağımlılık ya da teknolojinin hayatın bu kadar içinde olması her yaştan kişiyi etkilemeye başladı. Bugün bir otobüse bindiğiniz de 70 yaşındaki yaşlı bir kişiyi de elinde telefonla görebiliyorsunuz. Ya da 2 yaşındaki çocuğun elinde de tablet olabiliyor" dedi. 'ÇOCUKLARDA SINIR 14 YAŞ' Ailelerin kendilerine sıklıkla "Çocuğuma kaç yaşında telefon almalıyım?" diye sorduklarını belirten Tatar, şöyle devam etti: "Aslında bu soru 'Çocuğuma kaç yaşından önce telefon almamalıyız?' olmalı. Çocuklara belli bir yaştan önce telefon alınmamalı. Bu konuda farklı görüşler olsa da bazı görüşler sınırı 14 yaş olarak belirliyor. Biz de 14 yaş sınırına katılıyoruz ve 14 yaşından önce telefon alınmasını uygun bulmuyoruz. Ancak çocuk 13 yaşındadır ve okula gelip giderken toplu taşıma aracı kullanıyordur böyle bir durumda çocuğa telefon almak zorunda kalınabilir. Ama burada da bazı şeylere dikkat etmeli ve çocuğa akıllı telefon almamak gerekiyor. Sadece arama amaçlı kullanabileceği telefon alınması lazım.'' 'ERKEN YAŞTA TELEFON KULLANIMI ZEKA BELİRTİSİ DEĞİL' Ailelerin çocuklarını 5 yaşında internete girip oradan istediklerini izledikleri için 'zeki' olarak nitelendirmesinin yanlış olduğuna dikkat çeken Tatar, "Bu kesinlikle zeka göstergesi değil. Çünkü telefon ve tablet gibi elektronik aletler zihinsel geriliği olan kişilerin kullanabileceği şekilde tasarlanıyor. O yaşta çocuklar ailelerini taklit ederek ve izleyerek bile bu araçları kullanabilirler. O yüzden bu durum kesinlikle zeka göstergesi değildir. Sadece gördüğü bir davranışı öğrenir" diye konuştu.

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Çocuklara 14 yaşından önce telefon alınmamalıÇocuklara 14 yaşından önce telefon alınmamalı
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