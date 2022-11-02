Çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen antrenörün 90 yıla kadar hapsi istendi

Kentteki bir amatör futbol kulübünde antrenör H.B. (63), 2021 ve 2022 yıllarında aynı okuldan 6 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Mağdur çocukların okuldaki rehber öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıkan olayın ardından H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.B. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame, Mersin 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, H.B.’nin çocukların okuluna giderek futbol maçlarını izlediği, bu şekilde iletişim kurduğu ve onlarla tanıştığı tespit edildi.

Ayrıca iddianamede çocukların, H.B. tarafından çeşitli şekilde cinsel istismara maruz kaldıkları, H.B.’nin ise iddiaları reddettiği ifadeleri yer aldı. Savcılık, H.B.’nin ayrı ayrı ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 90 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Dava, aralık ayında görülmeye başlanacak.

