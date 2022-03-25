Çocuklara cinsel organını gösterip taciz etti! Mahalle ayağa kalktı

Olay, İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kişi, sokaktaki çocuklara cinsel organını göstererek tacizde bulundu. Bu durum üzerine ayağa kalkan mahalleli, şahsı darp etti. Daha sonra ise darp edilen şahıs olay yerine gelen polise teslim edildi.
Dün akşam saatlerinde Küçükçekmece, Gültepe Mahallesi’nde iddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi sokakta bulunan çocuklara cinsel organını göstererek tacizde bulundu. Durumu fark eden mahalleli şahsı yakalayarak linç girişiminde bulundu.
Mahalleli darp ettiği şahsı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Polis merkezine götürülen şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, mahallelinin şüpheliyi darp ettiği anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
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