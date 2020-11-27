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  4. Çocuklara cinsel şantaj yapan şebekenin liderine 40 yıl hapis

Çocuklara cinsel şantaj yapan şebekenin liderine 40 yıl hapis

27.11.2020 12:03 | Son Güncelleme:
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Çocuklara cinsel şantaj yapan şebekenin liderine 40 yıl hapis

Güney Kore'de kadın ve çocuklara şantaj yaparak onların müstehcen görüntülerini elde eden ve bu görüntüleri kurduğu internet şebekesi üzerinden pazarlayan bir cinsel istismar çetesi lideri 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Seul Merkez Bölgesi Mahkemesi, adının Cho Ju-bin olduğu açıklanan 24 yaşındaki şebeke liderinin bugüne kadar aralarında 18 yaşın altında 16 kızın olduğu 74 kadına şantaj yaptığını ve kurbanların müstehcen görüntülerini kullanarak şiddet içeren pornografik içerikler hazırlayıp internet üzerinde pazarladığı için suçlu bulunduğuna karar verdi.

Cho Ju-bin ve ömür boyu hapis cezası talep eden savcıların, mahkemenin kararını temyize götürmek için bir haftaları bulunuyor.

Ju-bin'in Mayıs 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında sayısız müstehcen video ve fotoğrafı kurduğu ağ üzerinden müşterilerine 1.360 dolar (11 bin TL) abonelik bedeliyle pazarladığı, bu ticareti yaparken Telegram ve diğer sosyal medya platformlarını kullandığı kaydedildi.

Polisin düzenlediği operasyon kapsamında söz konusu müstehcen içerikleri satın alan 124 şüpheli gözaltına alınırken, müşterilerle bağlantı kurulan "chat room" denilen sohbet odalarının yöneticiliğini yapan 18 kişi de tutuklandı.


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