Çocuklara cinsel şiddetin cezaları artırılıyor

Yasal düzenleme Kabine'nin onayından geçti.Alman hükümeti, çocuklara yönelik işlenen cinsel suçlarda cezaların artırılmasını öngören yasal düzenlemeyi onayladı. Kabine'ye Adalet Bakanı Christine Lambrecht tarafından sunulan yasa tasarısı, cezaların sertleştirilmesinin yanı sıra bu tür vakalarla ilgili cezaî soruşturmaların daha etkin yürütülmesini ve aynı zamanda daha iyi koruyucu önlemlerin alınmasını da öngörüyor.

Tasarıda çocukların kullanıldığı pornografik görüntüleri yaymak suç kapsamına alındı. Mevcut yasaya göre "kabahat" kapsamına giren "pornografik görüntü yaymak" eylemine mahkemelerde hafif cezalar veriliyordu. Ancak çocukların pornografik görüntüsünü yaymak, hazırlanan yeni yasa tasarısında "suç" kapsamına alınarak bu suçu işleyenler hakkında da en az 1 yıl kadar da hapis cezası istendi.

Tasarıda, çocuklara yönelik cinsel şiddet suçlarının cezaları ise 10 yıldan 15 yıl hapis cezasına kadar yükseltiliyor. Ayrıca ceza yasasındaki tanımlamalar değiştiriliyor. Mevcut yasadaki "cinsel istismar" ifadesi, tasarıda " çocuklara karşı cinsel şiddet" olarak değiştiriliyor.