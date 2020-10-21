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Çocuklara cinsel şiddetin cezaları artırılıyor

21.10.2020 16:33 | Son Güncelleme

Almanya'da artan çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarının ardından hükümet bu suçla ilgili cezaları artırmaya hazırlanıyor.

Çocuklara cinsel şiddetin cezaları artırılıyor

Yasal düzenleme Kabine'nin onayından geçti.Alman hükümeti, çocuklara yönelik işlenen cinsel suçlarda cezaların artırılmasını öngören yasal düzenlemeyi onayladı. Kabine'ye Adalet Bakanı Christine Lambrecht tarafından sunulan yasa tasarısı, cezaların sertleştirilmesinin yanı sıra bu tür vakalarla ilgili cezaî soruşturmaların daha etkin yürütülmesini ve aynı zamanda daha iyi koruyucu önlemlerin alınmasını da öngörüyor.

Tasarıda çocukların kullanıldığı pornografik görüntüleri yaymak suç kapsamına alındı. Mevcut yasaya göre "kabahat" kapsamına giren "pornografik görüntü yaymak" eylemine mahkemelerde hafif cezalar veriliyordu. Ancak çocukların pornografik görüntüsünü yaymak, hazırlanan yeni yasa tasarısında "suç" kapsamına alınarak bu suçu işleyenler hakkında da en az 1 yıl kadar da hapis cezası istendi.

Tasarıda, çocuklara yönelik cinsel şiddet suçlarının cezaları ise 10 yıldan 15 yıl hapis cezasına kadar yükseltiliyor. Ayrıca ceza yasasındaki tanımlamalar değiştiriliyor. Mevcut yasadaki "cinsel istismar" ifadesi, tasarıda " çocuklara karşı cinsel şiddet" olarak değiştiriliyor.

Bavyera daha fazla ceza istiyor

Bakan Lambrecht, tasarının onaylanmasından sonra yaptığı açıklamada, "Tüm gücümüzle vahşi eylemlere karşı savaşmak ve çocukları daha iyi korumak için kapsamlı bir paketi kabul ettik" dedi. Gelecekte, "amasız ve eğersiz" çocuklara yönelik her tür şiddetin suç olması gerektiğini ifade eden Lambert, fotoğraf ve video yaymayı da suça dahil ettiklerine dikkat çekti.

Ancak Bavyera Eyaleti, cezaların artırılmasını yeterli bulmadı. Bavyera Eyaleti Adalet Bakanı Georg Eisenreich, çocukların kullanıldığı pornografik görüntüleri yayan ve yayılmasını sağlayanlar hakkında en az üç yıl hapis cezası istenmesi talebinde bulundu.

Ne olmuştu?

Almanya'da çocuklara yönelik cinsel suçların cezalarının artırılması, Bergisch Gladbach kentinde büyük bir istismar ağı tespit edilmesinden sonra başlamıştı.

Bergisch Gladbach'da Ekim 2019'da başlatılan soruşturmada yetkililer, çocuklara cinsel istismar fotoğraf ve görüntülerinin paylaşıldığı, insanların kendi çocuklarını istismar etmek için birbirleriyle iletişim kurdukları, buluşma ayarladıkları sohbet odalarına, forumlara ulaşmış ve bu platformlar üzerinde şimdiye kadar 30 binden farklı IP adresi tespit etmişti.

Bu olayın ardından Münster kentinde de 21 yeni vakanın daha ortaya çıkmasının ardından tartışma alevlenmişti.

dpa / HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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