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Çocuklara düdük, sürücü ve yolculara sarımsak dağıttılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 17:28 | Son Güncelleme

Çocuklara düdük, sürücü ve yolculara sarımsak dağıttılar

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaymakamlık tarafından sürücü ve yolculara Taşköprü sarımsağı, çocuklara da "kırmızı düdük" dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığınca, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla uygulamaya konulan "Bu Bayram Ben De Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük Projesi" kapsamında Taşköprü Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Kastamonu-Sinop karayolunda emniyet ve jandarmanın ortaklaşa gerçekleştirdiği uygulamaya katıldı.

Kaymakam Demir ve ekipler, araçlardakilere proje hakkında bilgi vererek Taşköprü sarımsağı hediye etti.

"Kırmızı düdük" verilen çocuklardan, bulundukları otomobilin sürücüsünün kurallara uymaması halinde düdüğü çalmaları istendi.

Kaymakamı Demir, yaptığı açıklamada, bayram boyunca ülke genelinde 140 bin polisin görev yapacağını söyledi.

"Polislerimiz, ailelerimizin bayramda sağlıkla sevdiklerine kavuşmaları için hizmet edecek." diyen Demir, şunları kaydetti:

"Biz de İlçe Jandarma Komutanlığımız ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüzle farkındalık oluşturmak amacıyla çalışıyoruz. Çocuklarımıza da kırmızı düdüğümüzü ve uygulamaları anlatıyoruz. Ailelerimize de ilçemizin dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağından hediye ediyoruz. Herkese hayırlı, mutlu, huzurlu kazasız bir bayram diliyoruz."

Uygulamaya Kaymakam Demir'in yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Metin Ilgın, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İbrahim Coşkun ile çok sayıda emniyet ve jandarma mensubu katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet Jandarma Kırmızı düdük projesi polis Uygulama

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