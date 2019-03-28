Çocuklara geri dönüşüm oyunla öğretilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çocuklara dönüşüm bilincini kazandırmak için geliştirdiği "Atık Ayrıştırıcısı" ve "Atık Avcısı" isimli oyunları hizmete sundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İBB, "Sıfır Atık" vizyonu kapsamında atıkları niteliklerine göre ayrıştırılıp ekonomiye katkı sağlamak için tesisleşme yatırımlarını sürdürürken, geri dönüşümde toplumsal farkındalığın artması için de yeni uygulamalar geliştiriyor.

Bu kapsamda çocuklara geri dönüşüm bilincini küçük yaşta kazandırmak için "Atık Ayrıştırıcısı" ve "Atık Avcısı" isimli oyunlar geliştirdi. Çocuklara geri dönüşüm eğitimini eğlenceli bir formatta sunan oyun uygulamaları, App Store ve Google Play marketlerinde yerini aldı.

- Hem atıkları tanıyacak hem de eğlenecekler

İBB iştiraki İSTAÇ tarafından geliştirilen "Atık Ayrıştırıcısı" oyunuyla çocuklara ilk önce atık türleri tanıtılıyor. Cam, plastik, kağıt, metal gibi atıkları sınıflandırması öğretiliyor. Daha sonra teorik bilgilerin eğlenceli bir formatla pekiştirilmesi için oyun bölümüne geçiliyor. Bu bölümde yukarıdan aşağıya doğru farklı türlerde atıklar düşüyor. Aşağıda yer alan "Organik Atık, Cam Atık ve Metal Atık" yazılı 3 farklı kutuya, doğru atığı atması isteniyor. Yarışmacı; atığı, doğru kutuya attığında +1 puan, yanlış kutuya attığında ise -1 puan alıyor. Tetris oyununda farklı şekillerdeki parçaların uygun yere yerleştirilmesi mantığında olduğu gibi her bir atığın doğru kutuya atılması isteniyor.