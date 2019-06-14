HABER

Çocuklara hayallerindeki oyuncakları yapıp, hediye ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 11:37 | Son Güncelleme

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, çocukların hayallerindeki oyuncakları gerçeğe dönüştürdü.

Çocuklara hayallerindeki oyuncakları yapıp, hediye ettiler

İZMİR, (DHA)- İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, çocukların hayallerindeki oyuncakları gerçeğe dönüştürdü. 'Oyuncak Tasarımı Projesi' kapsamında Bayraklı 100. Yıl İlkokulu'ndan 18 öğrencinin resmettiği oyuncaklar, üç boyutlu hale getirildi ve üretildi. Saklama kutusu olan robot, kanatları olan bisiklet, kolye ve küpelerin saklanabileceği timsah, bebek evine dönüşen kafes gibi farklı resimler çizen çocuklara, hayallerindeki oyuncaklar karne hediyesi olarak dağıtıldı.
İEÜ İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Didem Kan-Kılıç, bu projeyle birlikte çocukların hayal dünyalarının ne kadar geniş olduğunu bir kez daha gördüklerini vurguladı. Kan-Kılıç, "İçmimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı ile Moda ve Tekstil Tasarımı bölümlerinden öğrencilerimiz IAED 366 Kolektif Hareket ders kapsamında çocukların hayal edip, çizdiği oyuncakları üç boyutlu hale getirdi. Çocuklarımız, birbirinden ilginç ve işlevsel oyunlar hayal etti. Çocuklar, karnında puzzle taşıyan bir robottan, kolye-küpe gibi takıların güvenle saklandığı timsaha kadar çok farklı oyuncaklar hayal etti. Biz de çocukların hayallerine engel olmadan istedikleri her şeyi çözdüğümüz detaylarla hayata geçirdik. Oyuncaklar bir ahşap üretim atölyesi tarafından üretildi. Çocuklara karne hediyesi olarak dağıttık. Onların heyecanına ortak olmak mutluluk vericiydi" dedi.
Toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilen bir sosyal sorumluluk projesi oluşturduklarını anlatan Kan - Kılıç, İEÜ İletişim Fakültesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü Öğretim Görevlisi Ali Matay'ın oyuncukların resimleri, üretim süreçleri ve 3 boyutlu üretilen son hallerini içeren bir kitap hazırladığını da kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Çocuklara hayallerindeki oyuncakları yapıp, hediye ettilerÇocuklara hayallerindeki oyuncakları yapıp, hediye ettilerÇocuklara hayallerindeki oyuncakları yapıp, hediye ettilerÇocuklara hayallerindeki oyuncakları yapıp, hediye ettiler

PARTNERSon hali doktoru bile şoke etti! Önce bebeğini sonra da saçlarını kaybetti ama...Son hali doktoru bile şoke etti! Önce bebeğini sonra da saçlarını kaybetti ama...
Çobanlık yapan iki kardeşe, merada karne sürpriziÇobanlık yapan iki kardeşe, merada karne sürprizi
Öğrencileri davul zurnayla uğurladılar, arkalarından su döktülerÖğrencileri davul zurnayla uğurladılar, arkalarından su döktüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 14 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza! Metrelerce sürüklendi

Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza!

İncirlik Hava Üssü'ne ait akaryakıtı satarken yakalandı

İncirlik Hava Üssü'ne ait akaryakıtı satarken yakalandı

Son dakika: Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı açıklandı

Öldürülen terörist sayısı açıklandı

Son dakika! Pendik'te fabrikada yangın

İstanbul'da korkutan yangın!

Süper Loto sonuçları 13 Haziran: 22 milyonluk dev ikramiye tek kişiye çıktı!

22 Milyon TL tek kişiye çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.