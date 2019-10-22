Çocuklara içki içirildiği iddiasıyla velayet davası başladı

Bursa’da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.’den boşandı. Çiftin o dönem 1 yaşında olan kızlarının velayeti anne Y.Ç.’ye verildi. 2011 yılında bir çocuk babası A.Ç. ile evlenen Y.Ç.'nin bu evliliğinden de bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Serkan D., 11 yaşındaki kızı C.Z.D. ile görüşürken, kontrol ettiği cep telefonundaki görüntüler karşısında şaşkına döndü. Serkan D., C.Z.D.'nin içki içtiğine dair görüntüleri fark etti. Serkan D. ayrıca A.Ç.’nin diğer evliliğinden olan 13 yaşındaki kızı ile çiftin 2,5 yaşındaki oğullarının içki içirdiğine dair görüntülerle de karşılaştı. Bunun üzerine Serkan D., Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da Serkan D.’nin, eski eşi Y.Ç.’nin 11 yaşındaki kızları C.Z.D.’ye içki içirdiği iddiasıyla açtığı velayet davasının görülmesine başlandı. Y.Ç.’nin avukatı, C.Z.D. ile müvekkilinin ikinci evliliğinden olan 2,5 yaşındaki oğulları ve kocası A.Ç.’nin ilk eşinden dünyaya gelen 13 yaşındaki kızlarının içki içerken çekildiği iddia edilen görüntülerin şaka amaçlı olduğunu savundu.

Suç duyurusunun ardından A.Ç. ve eşi Ç.Y. gözaltına alındı. C.Z.D.’nin geçici olarak velayeti babaya verildi. Bu olaydan bir süre sonra C.Z.D., polisi arayıp, babası Serkan D.’nin kendisine baskı yaptığını ve darbettiğini öne sürdü. Bunun üzerine C.Z.D., Çocuk Esirge Kurumu’nun Sırameşeler'deki Sevgi Evleri’ne yerleştirildi. Ardından da anneannesine verildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Serkan D., kızının velayetinin kendisine verilmesi için Bursa 12’nci Aile Mahkemesi’nde dava açtı. Davanın bugün görülen ilk duruşmasına Serkan D. ile tarafların avukatları katıldı.

Serkan D.'nin avukatı Tuğçe Dökmeci, "Çocuk kuruma yerleştirilmişti. Kurum tarafından bize verilen bir kısım bilgiye göre çocuk anneanneye teslim edilmiştir. Çocuğun önceki karar doğrultusunda kurumda kalmasını talep etmekteyiz" dedi.

'GÖRÜNTÜLER ŞAKA AMAÇLI'

Y.Ç.'nin avukatı Hüsnü Şahin Bülbül ise, "Bu dava basın ve kamuoyu baskısıyla açılmıştır. Resim ve videolar 4-5 sene öncesine aittir. Bu görüntüler şaka amaçlıdır. Mahkemenin dosya kapsamında yeterli bilgi ve belge olmadan geçici velayetin davalı tarafa verilmesi doğru değildir. Bu karardan dönülmesini istiyoruz. Müşterek çocuğun yurtta kaldığı zaman tuttuğu günlük vardır. Burada psikolojik olarak sıkıntı çektiği anlaşılıyor. Kendi çocuğunun bulunduğu görüntüleri yayması, hayatın olağan akışına uygun değildir. Burada amaç anneye acı çektirmektir" diye konuştu.