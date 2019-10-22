Çocuklara içki içirilmesi iddiasında yeni gelişme

Bursa’da çocuklara alkol içirildiği iddiasıyla açılan velayet davasının görülmesine başlandı. Davalı vekili, görüntülerin şaka maksatlı olduğunu ifade ederken, mahkeme, çocukların kimde kaldığının araştırılmasına karar verdi. Bursa’da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.’den ayrıldı. Çiftin 2007 yılında doğan kızlarının velayeti anne Y.Ç.’ye verildi. Y.Ç, 2011 yılında bir çocuk babası A.Ç. ile evlendi. Y.Ç. ile A.Ç.’nin bu evlilikten bir erkek çocukları dünyaya geldi. Serkan D., şimdi 12 yaşında olan kızı C.Z.D. ile görüştüğü sıralarda, kızının cep telefonunu kontrol etti, ancak gördükleri karşısında hayrete düştü. Serkan D., eski eşinin hem kendisinden olan 12 yaşındaki kızına, hem de yeni kocası A.Ç.’den olan çocuğuna içki içirdiğini gördü. Gördükleri karşısında şok geçiren adam, telefonu biraz daha karıştırınca, bu sefer, A.Ç. ve Y.Ç.’nin 2,5 yaşındaki oğullarına da rakı içirdiklerini gördü. Videoda, alkol kokusundan rahatsız olmayan, hatta elinden rakı bardağı alınınca ağlayan çocuğu gören Serkan D., suç duyurusunda bulundu.

Velayet davası başladı

Bursa 12. Aile Mahkemesi’nde açılan velayet davasının görülmesine başlandı. Olayın ardından anneden alınan çocuk babaya verildi. Bir süre sonra babadan alınan çocuk, Sırameşeler’deki Sevgi Evleri’ne yerleştirildi. Burada kalan çocuk daha sonra sevgi evlerinden anneanneye verildi. İlk duruşmada Serkan D.’nin avukatı Tuğçe Dökmeci, "Çocuk kuruma yerleştirilmişti. Kurum tarafından bize verilen bir kısım bilgiye göre çocuğu anneannesine teslim edilmiştir. Çocuğun önceki karar doğrultusunda kurumda kalmasını talep etmekteyiz" dedi.

“Görüntüler şaka amaçlıdır”

Y.Ç. avukatı Hüsnü Şahin Bülbül ise, “Bu dava basın ve kamuoyu baskısıyla açılmıştır. Resim ve videolar 4-5 sene öncesine aittir. Bu görüntüler şaka amaçlıdır. Yeterli bilgi ve belge olmadan geçici velayetin davalı tarafa verilmesi doğru değildir. Bu karardan dönülmesini istiyoruz. Müşterek çocuğun yurtta kaldığı zaman tuttuğu günlük vardır. Burada psikolojik olarak sıkıntı çektiği anlaşılıyor. Kendi çocuğunun görüntülerini yayması hayatın olağan akışına uygun değildir. Burada amaç anneye acı çektirmektir” diye konuştu.