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Çocuklara içki içirilmesi iddiasında yeni gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 13:21 | Son Güncelleme

Bursa’da çocuklara alkol içirildiği iddiasıyla açılan velayet davasının görülmesine başlandı.

Bursa’da çocuklara alkol içirildiği iddiasıyla açılan velayet davasının görülmesine başlandı. Davalı vekili, görüntülerin şaka maksatlı olduğunu ifade ederken, mahkeme, çocukların kimde kaldığının araştırılmasına karar verdi.
Bursa’da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.’den ayrıldı. Çiftin 2007 yılında doğan kızlarının velayeti anne Y.Ç.’ye verildi. Y.Ç, 2011 yılında bir çocuk babası A.Ç. ile evlendi. Y.Ç. ile A.Ç.’nin bu evlilikten bir erkek çocukları dünyaya geldi. Serkan D., şimdi 12 yaşında olan kızı C.Z.D. ile görüştüğü sıralarda, kızının cep telefonunu kontrol etti, ancak gördükleri karşısında hayrete düştü. Serkan D., eski eşinin hem kendisinden olan 12 yaşındaki kızına, hem de yeni kocası A.Ç.’den olan çocuğuna içki içirdiğini gördü. Gördükleri karşısında şok geçiren adam, telefonu biraz daha karıştırınca, bu sefer, A.Ç. ve Y.Ç.’nin 2,5 yaşındaki oğullarına da rakı içirdiklerini gördü. Videoda, alkol kokusundan rahatsız olmayan, hatta elinden rakı bardağı alınınca ağlayan çocuğu gören Serkan D., suç duyurusunda bulundu.

Velayet davası başladı
Bursa 12. Aile Mahkemesi’nde açılan velayet davasının görülmesine başlandı. Olayın ardından anneden alınan çocuk babaya verildi. Bir süre sonra babadan alınan çocuk, Sırameşeler’deki Sevgi Evleri’ne yerleştirildi. Burada kalan çocuk daha sonra sevgi evlerinden anneanneye verildi. İlk duruşmada Serkan D.’nin avukatı Tuğçe Dökmeci, "Çocuk kuruma yerleştirilmişti. Kurum tarafından bize verilen bir kısım bilgiye göre çocuğu anneannesine teslim edilmiştir. Çocuğun önceki karar doğrultusunda kurumda kalmasını talep etmekteyiz" dedi.

“Görüntüler şaka amaçlıdır”
Y.Ç. avukatı Hüsnü Şahin Bülbül ise, “Bu dava basın ve kamuoyu baskısıyla açılmıştır. Resim ve videolar 4-5 sene öncesine aittir. Bu görüntüler şaka amaçlıdır. Yeterli bilgi ve belge olmadan geçici velayetin davalı tarafa verilmesi doğru değildir. Bu karardan dönülmesini istiyoruz. Müşterek çocuğun yurtta kaldığı zaman tuttuğu günlük vardır. Burada psikolojik olarak sıkıntı çektiği anlaşılıyor. Kendi çocuğunun görüntülerini yayması hayatın olağan akışına uygun değildir. Burada amaç anneye acı çektirmektir” diye konuştu.

Çocuğun anneannesinde kalıp kalmadığı araştırılacak
Mahkeme hakimi Deniz Vidinel, davalı tarafın yetki itirazının Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ve Bölge Adliye Mahkemeleri’nin içtihatları doğrultusunda reddine, şahitlerin dinlenmesine, Sırameşeler’deki sevgi evlerine yazı yazılarak, çocuğun anneanneye teslimi hususunda hukukî dayanaklarının bulunup bulunmadığının sorulmasına, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazılarak çocuğunun anneannesinde kalıp kalmadığının kontrol edilmesine karar verdi.
“Manevi anlamda çocuğa ve müvekkile psikolojik baskı yapıldı”
Mahkemenin ardından açıklama yapan Avukat Tuğçe Dökmeci, “Mahkeme, yetkili olduğu kanaatini getirerek tahkikat başlattı. Bundan sonra duruşmalarımızı takip edeceğiz. Yaşı küçük olduğu için 10 yıl önceki boşanma davasında çocuk anneye verildi. Müvekkilimiz ile birlikte daha önce Uşak Aile Mahkemesi’ne velayet davası açmıştık. Karşı taraf bizimle irtibata geçerek bundan sonra kişisel görüşmelerinizde size sıkıntı çıkartmayacağız, müşterek çocuğu istediğiniz zaman göreceksiniz dediler. Bu yüzden biz karşı tarafla protokol imzaladık. Manevi anlamda çocuğa ve müvekkile psikolojik baskı yapıldı” dedi.
Bilirkişi raporlarından sonra rakı veya ayran olduğunun ispatlanacağını ifade eden Dökmeci, “Karşı taraf bu süreçte müvekkilde olan geçici velayetin tekrar anneye geçmesiyle alakalı çocuğu etkiledi. Bu sebeple çocuğa şiddet uygulanıyormuş gibi ceza davası açıldı. Müşterek çocuğun beyni yıkanarak babadan nefret edilmesi sağlandı. Müvekkilim adına hemen ceza dosyası açıldı. Bu davayı takip ediyoruz. 11 yıldır çocuğunu pek göremeyen baba, geçici velayeti aldıktan sonra adeta bayram yaşamıştı. Sanki çocuğa şiddet uyguluyormuş gibi düşünce yapısına büründürdüler. Mahkeme, geçici velayet, devlet koruması altına alınmasını istedi” şeklinde konuştu.

“Şiddet iddiaları kesinlikle yalan”
Serkan D. ise, “Çocuğuma kavuşmuşken karşı tarafın yaptığı oyunlarla kızım devlet korumasına alındı. Oradan da usulsüz şekilde anneannesine verdiler. Anneanne, bu çocuklara içki içirildiğini, alkollü mekanlara götürüldüğünü bilen kişi. Bundan sonra bekleyip göreceğiz. Karşı tarafın şiddet iddiası kesinlikle yalan. Çocuğum darp raporuna gitti, vücudunda çizik bile yoktu. Tabure atma iddiası da kesinlikle yalan. Komşuya sığınma olayı yoktur. Onlara oturmaya gitti” açıklamasını yaptı.

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