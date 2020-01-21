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  4. Çocuklara kamyonla taşınan kar sürprizi

Çocuklara kamyonla taşınan kar sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 16:05 | Son Güncelleme

TRABZON'da kent merkezine kar yağmayınca, vatandaşın talebi üzerine Ortahisar Belediyesi tarafından Zigana Dağı'ndan kamyonla Soğuksu Mahallesi'ne kar getirildi.

TRABZON'da kent merkezine kar yağmayınca, vatandaşın talebi üzerine Ortahisar Belediyesi tarafından Zigana Dağı'ndan kamyonla Soğuksu Mahallesi'ne kar getirildi. Mahallede parka dökülen bir kamyon karda çocuklar doyasıya eğlendi.
Soğuksu Mahallesi?nde, kent merkezine uzun süredir kar yağmaması nedeniyle bir vatandaşın talebi üzerine Ortahisar Belediyesi tarafından Zigana Dağı'ndan kamyonla kar getirildi. Çamlık Engelsiz Parkı'na kamyonla yığılan karı gören çocuklar, büyük mutluluk yaşarken, arkadaşlarıyla kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.
Ortahisar Belediyesi Fen İşleri Yol Amiri Abdurrahman Öztürk, çocukların mutlu olduğunu söyleyerek, ?Kar yağmadığı için buradaki çocuk parkına bizden kar talep ettiler. Biz de mahalle sakinlerinin talebi üzerine çocukların kar oynayabilmesi için kar getirdik. 3 yıldır merkeze kar düşmediği için ilk defa bu yıl böyle bir taleple karşılaştık. Başkanımızın izniyle de bu talebi yerine getirdik. İyi olduğunu düşünüyoruz. Çocuklar çok mutlu oldular? dedi.
Ortahisar Belediyesi?nden kar talebinde bulunan Burak Bülbül da, ?Daha önce Trabzon?da geçtiğimiz günlerde böyle bir uygulama olduğunu gördük. Ben de belediyenin ihbar hattına yazarak talepte bulundum. Dün ricada bulundum, bugün arayıp karın Zigana?dan geldiğini söylediler. Şaşırdım ve çok mutlu oldum. Çocuklar mutlu bir şekilde oynuyorlar. Getiren ve vesile olandan Allah razı olsun? diye konuştu.
ÇOCUKLAR KAR KEYFİ YAŞADI
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise, ara tatilde çocukların en büyük eğlencelerinden bir tanesinin de karla oynamak olduğunu belirterek, ?Bizim de çocukluğumuzun vazgeçilmeziydi kar topu oynamak. Özellikle de ara tatilde. Hepimizin malumu son yıllarda şehrimize çok az kar yağıyor. En son 2016 yılında yoğun bir kar yağışı olmuştu. Onun dışında şehir merkezine çok az miktarda kar yağışı oldu. Yağan kar da hemen çıktı. Çocuklarımız karın keyfini doyasıya çıkaramadılar. Ve birkaç yıldır hakikaten kara hasret kaldık. Dolayısıyla çocuklarımıza karne hediyesi olarak Zigana dağından bir kar getirdik. Bu şekilde olsa da çocuklarımızı karla buluşturduk. Kar sevincini ve heyecanını yaşamaları için elimizden gelen gayreti gösterdik. Umarız karne tatilinde çocuklarımız için çok hoş bir sürpriz olmuştur. Ve hayatları boyunca unutamayacakları güzel, hoş bir anı olsun istedik" ifadelerini kullandı.
Arkadaşlarıyla birlikte kartopu oynayan çocuklar ise karı görünce çok mutlu olduklarını, artık merkeze de kar yağmasını çok istediklerini söylediler.

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