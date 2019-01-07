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Çocuklara karne sürprizi: Kral Şakir ilk kez Trump AVM sahnesinde

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 13:31 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ilk yerli çizgi dizisi Kral Şakir sömestir tatilinde Trump AVM’ye geliyor.

Çocuklara karne sürprizi: Kral Şakir ilk kez Trump AVM sahnesinde

İSTANBUL,(DHA) - Türkiye'nin ilk yerli çizgi dizisi Kral Şakir sömestir tatilinde Trump AVM’ye geliyor.

Bir eğitim dönemini yarılamanın sevincini yaşayacak öğrenciler 18 Ocak'ta başlayacak olan sömestir tatilini büyük bir hevesle bekliyor. Karne sevinci yaşayacak çocuklar için tatilde yapacakları etkinlikler listesi ise şimdiden hazırlanmaya başlıyor.

Bu anlamda bir aslan ailesinin başından geçen komik ve neşeli hikayeleri anlatan Türkiye’nin ilk çizgi dizisi Kral Şakir'in eğlenceli şovu, çocukların güzel vakit geçirmesini sağlamak için ilk kez sahnelenecek.

18-27 Ocak tarihleri arasında Türkiye’de ilk defa Trump Alışveriş Merkezi’nin sahnesinde olacak Kral Şakir çocuklara unutulmaz bir gün yaşatacak.

GÖSTERİ SONUNDA POSTER HEDİYESİ VAR

Kurulacak özel sahnede en komik ve en eğlenceli gösterilerini sergileyecek olan Kral Şakir, ardından çocuklarla sohbet edecek. Çocuklar gösteri sonunda Kral Şakir ile fotoğraf çektirme şansına da sahip olacak. Ayrıca gösteriyi izleyen her çocuğa çizgi dizinin posteri hediye edilecek. Heyecan dolu gösteri tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak.

Çocuklara karne sürprizi: Kral Şakir ilk kez Trump AVM sahnesindeÇocuklara karne sürprizi: Kral Şakir ilk kez Trump AVM sahnesinde

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