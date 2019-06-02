Çocuklara kırmızı düdük ve sürücü seyahat karnesi

Vali Gürel, trafik polislerinin durdurduğu araçlardaki çocuklara Safranbolu lokumu ikram etti, "Sürücü seyahat karnesi" vererek, ebeveynlerinin kural ihlallerini bu karneye işaretlemelerini söyledi. Gürel ayrıca çocuklara kırmızı düdük de vererek ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlalleri için kullanmalarını istedi.

Sürücülere özellikle emniyet kemeri, cep telefonu ve hız limiti konularında uyarılarda bulunuldu, çocuklara sürücü seyahat karnesi ve kırmızı düdük dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabük Valisi Fuat Gürel ve Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'un da katılımıyla 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde Karabük-Ankara kara yolunda drone destekli denetim gerçekleştirdi.

Vali, çocuklara doldurdukları karneleri 20 Haziran'a kadar #trafikkarnem hashtag'i ile @TrafikEgm Twitter adresine yükleyebileceklerini, karneleri en çok beğeni alan ilk 100 öğrencinin bisiklet ile ödüllendirileceğini anlattı.

Gürel, çocukların www.trafik.gov.tr adresinden de karne temin edebileceklerini belirtti.

Arka koltukta bulunan çocukların da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunan Gürel, ön koltukta çocuğuyla seyahat eden bir sürücüyü uyardı, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ çocuğu kucağına alarak arka koltuğa yerleştirdi.

- "Şu anda kadar 69 bin araç kente geldi"

Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatilin başlamasıyla özellikle büyük şehirlerden Karabük'e büyük bir hareketliliğin yaşandığını söyledi.

Karabük'ün aynı zamanda bir geçiş noktası olduğunu belirten Gürel, "Şu anda kadar 69 bin araç kente geldi. Bu büyük bir yoğunluk. Bazı noktalarda tıkanmalar olduğunu ama arkadaşlarımızın üstün gayretleriyle bertaraf edildiğini de görüyoruz. Maksadımız vatandaşın bayramı bayram havasında geçirmesi, sevdiklerine huzurlu ve güvenli bir şekilde ulaşmaları." diye konuştu.

Kent genelinde 558 personelin hem asayişi sağlamak hem de trafik tedbirlerini almak için çalıştıklarını vurgulayan Gürel, "170 personelle de jandarmamız görev başında. Bayramın güzel geçmesi adına görev başındayız. Bugün farkındalık oluşturmak ve Bakanlığımızın projelerini anlatmak adına buradayız." ifadesini kullandı.

Bakanlığın projelerine değinen Gürel, herkesin bayramını tebrik etti.

