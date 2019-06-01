D-100 kara yolunda yapılan denetimlerde çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" ve kırmızı düdük hediye edildi.

D-100 kara yolunun Kastamonu'nun Tosya ilçesi sınırları içerisindeki bölümünde yapılan denetimlerde jandarma ve trafik polisleri tarafından araçlarda yolculuk eden çocuklara kırmızı düdük ve "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıtıldı.

Çocuklardan, ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini karneye işaretlemeleri istendi.

Sapaca köyü yakınlarında denetimleri gerçekleştiren ekipleri ziyaret eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uygulama sırasında durdurulan araçların sürücüleri ile sohbet eden Pişkin, trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının Türkiye'nin her tarafında trafik tedbirleri ve trafik farkındalığıyla ilgili yürüttüğü yoğun çalışmalara bayram münasebetiyle daha büyük ivme kazandırıldığını söyledi.

D-100 kara yolunun trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu yerlerden biri olduğunu belirten Pişkin, "Bugün ilçe sınırları içerisinde uygulama noktamızda yapılmakta olan trafik denetleme hizmetlerini yerinde görmek için kolluk görevlilerimize eşlik ediyoruz." dedi.