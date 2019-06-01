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Çocuklara kırmızı düdük ve "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 18:00 | Son Güncelleme

Kastamonu'daki D-100 kara yolunda yapılan trafik denetimlerinde, kaza oranını azaltmak amacıyla çocuklara kırmızı düdük ve "Sürücü Seyahat Karnesi" verildi

D-100 kara yolunda yapılan denetimlerde çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" ve kırmızı düdük hediye edildi.

D-100 kara yolunun Kastamonu'nun Tosya ilçesi sınırları içerisindeki bölümünde yapılan denetimlerde jandarma ve trafik polisleri tarafından araçlarda yolculuk eden çocuklara kırmızı düdük ve "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıtıldı.

Çocuklardan, ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini karneye işaretlemeleri istendi.

Sapaca köyü yakınlarında denetimleri gerçekleştiren ekipleri ziyaret eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uygulama sırasında durdurulan araçların sürücüleri ile sohbet eden Pişkin, trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının Türkiye'nin her tarafında trafik tedbirleri ve trafik farkındalığıyla ilgili yürüttüğü yoğun çalışmalara bayram münasebetiyle daha büyük ivme kazandırıldığını söyledi.

D-100 kara yolunun trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu yerlerden biri olduğunu belirten Pişkin, "Bugün ilçe sınırları içerisinde uygulama noktamızda yapılmakta olan trafik denetleme hizmetlerini yerinde görmek için kolluk görevlilerimize eşlik ediyoruz." dedi.

Uygulamanın bayram boyunca ve sonrasında devam edeceğini anlatan Pişkin, şunları kaydetti:

"9 günlük bayram tatili içerisinde uygulamaların amacı, insanlarımızın bayrama giderken, bir acıya, hüzne, üzüntüye, faciaya gitmemeleri. Herkesin sağ salim şekilde, vatanına, yuvasına, iş yerine kavuşmasını sağlamak. Yolculuk yapan çocuklarımıza kırmızı düdük ve karne dağıttık. 'Sürücüler hata yaptığında kırmızı düdüğü çalarak uyarsınlar ve hataları karneye yazsınlar' diye. İşe yarayacağını ümit ediyoruz."

Denetlemelerde Tosya İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, Tosya Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgün Yapağı da hazır bulundu.

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