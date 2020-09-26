Çocuklara Kürtçe Dijital Oyun Uygulaması

Dünyanın ilk Kürtçe dijital çocuk oyun uygulaması Diyarbakır’da tanıtıldı. Bejan adı verilen projede hem cep telefonu uygulaması hem de Kürtçe bir çizgi film yer alıyor. Bejan projesinin fikir babası bir yazılım firmasının genel müdürü Behmen Doğu. Kızının isminden ilham alan Doğu, dört parçadan oluşan bir proje hayata geçirdi. Projede, Bejan Oyun, Bejan Çizgi Film, Bejan Eğitim Seti ve Bejan oyuncak yer alıyor. Projenin en dikkat çeken parçası ise Bejan oyun. Dikkatleri üstünde toplamasının nedeni dünyanın ilk Kürtçe dijital çocuk oyunu uygulaması olması. Doğu ve ekibi yaklaşık bir yıl süren araştırma ve geliştirme çalışmalarının sonunda projeyi hayata geçirdi. Apple Store ve Google Play’den indirilebilen oyunda Bejan’ın günlük yaşamından kesitler yer alıyor. Projede oyunla birlikte ana karakteri Bejan olan bir de çizgi film yer alıyor. Çizgi filmde Bejan mitoloji kahramanlarıyla birlikte tarih içinde yolculuk yapıyor. Yolculuk sırasına Malabadi Köprüsü, On Gözlü Köprü, Diyarbakır Surları’nı, Cizre’deki Kırmızı Medrese, Akdamar Adası, Van Kalesi, Hasankeyf, Erbil Kalesi, Konya’daki Mevlana, Galata Kulesi, Çin Seddi ve Tac Mahal gibi yerler tanıtılıyor.

Çizgi filmin Yönetmen Yardımcısı Semiha Yıldız, Kürtçe dijital materyal olmadığı için zorlandıklarını söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Yıldız, “Uzunca bir süre aldı çünkü Kürtçe bu konuda yeni olduğu için daha oturmuş bir şey yoktu. Biz yeni şeyler oluşturmaya çalıştık. Kürt motiflerinden, Kürt karakterlerinden onları analiz ederek ortaya bir şey çıkarmaya çalıştık. Yaklaşık bir yıl boyunca çalıştık ve 12 dakikalık bir animasyon yarattık” dedi. Dijital oyunun kod yazarlarından Nergis İnal ise Bejan’ın Kürtçe dijital oyun alanında ilk olduğunu söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan İnal, kodlamayı Kürtçe’ye uyarlayarak oyunu yarattıklarını belirterek, “Hiçbir Kürtçe çocuk oyunu bulamadık. Bejan bu konuda bir ilk oldu. Programlamanın eğitimini görmüştük zaten. Gördüğümüz bu eğitimi kendi kültürümüzde kullandığınız zaman daha mutlu ve daha istekli bir şekilde çalışıyorduk. Elbette zorlu yanları oldu. Kullandığımız tasarımların orijinal olması için elimizden geleni yaptık. Oyunu indirenler görecektir kendi kültürümüzü Diyarbakır evlerini arka planda kullanmaya çalıştık, yer sofrasında yemek yenilmesi gibi her şeyimiz orijinal, kendi kültürümüzden olmasına dikkat ettik” diye konuştuk.