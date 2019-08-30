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Çocuklara meslek tanıtımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 12:51 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi’nin Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi’nde düzenlediği Meslek Tanıtım Günü’ne katılan çocuklar, uzmanlardan çeşitli meslek grupları hakkında detaylı bilgi aldı.Nilüfer Belediyesi Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi’nde, çocuklara yönelik Meslek Tanıtım Günü düzenlendi.

Çocuklara meslek tanıtımı

Nilüfer Belediyesi’nin Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi’nde düzenlediği Meslek Tanıtım Günü’ne katılan çocuklar, uzmanlardan çeşitli meslek grupları hakkında detaylı bilgi aldı.
Nilüfer Belediyesi Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi’nde, çocuklara yönelik Meslek Tanıtım Günü düzenlendi. Yaz döneminde günlerinin büyük bir bölümünü akademide eğitim alarak verimli bir şekilde geçiren çocuklar, bu kez çeşitli meslek kolları hakkında bilgi sahibi oldu. 9-15 yaş grubundaki çocukların katıldığı etkinlikte Nilüfer Belediyesi’nin alanında uzman çalışanları, çocuklara mesleklerini tanıttı. Çocuklar, meslek seçimleri konusunda yol gösterici olan programa ilgi gösterdi. Gazeteci, jeofizik mühendisi, ziraat mühendisi, doktor, zabıta, avukat, veteriner hekim, mimar ve psikologla bir araya gelen çocuklar, bu meslek dalları hakkında bilgi sahibi oldu. Çocuklar merak ettikleri sorulara da cevap buldu.

Çocuklara meslek tanıtımı

Çocuklara meslek tanıtımı

Çocuklara meslek tanıtımı

Çocuklara meslek tanıtımı

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