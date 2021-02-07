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Çocuklara ne zaman aşı uygulanacak?

07.02.2021 17:09 | Son Güncelleme:
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Çocuklara ne zaman aşı uygulanacak?

Dünya çapında şimdiye kadar geliştirilen COVID-19 aşılarının kullanımına izin verilen yaş 16 veya 18 ve üstü.

Peki çocuk ve gençlere yönelik aşılar geliştiriliyor mu? Bu aşılar en erken ne zaman uygulanabilecek?Dünya çapında geliştirilen aşıların çoğunun 16 veya 18 yaş ve üstü kişilere tavsiye edilmesi çocuk ve gençlerin durumuna ilişkin belirsizliğin sürmesine neden oluyor. Uzmanlar, bu yaş grubuna yönelik aşının en erken sene sonunda veya 2022 başı hazır olacağını söylüyor.

Bazı üretici firmalar, geliştirilen koronavirüs aşılarını çocuk ve gençlerde de test etmeye başlarken, Mainz Üniversitesi Çocuk ve Genç Hastalıkları Tedavi Merkezi Direktörü ve Alman Daimi Aşı Komisyonu Üyesi Fred Zepp, söz konusu yaş grubuna yönelik aşının en erken sene sonu, muhtemelen de önümüzdeki sene başına hazır olacağını ve aşılamaya da o dönem başlanabileceğini söyledi. Zepp, yaş ne kadar küçük olursa tepkinin de o kadar çarpıcı görülebileceğini hatırlatıp, olası yan etkilerinin de daha etkin görülmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtiyor.

Hangi aşı kaç yaşından itibaren yapılıyor?

Alman-Amerikan ortaklığında geliştirilen BioNTech/Pfizer aşısı 16 yaştan itibaren kullanım izni aldı. Ancak aşının 0-15 yaş grubunda da test edilmesi planlanıyor.

Avrupa İlaç Ajansı’dan (EMA) en son izin alan İngiliz-İsveç ortaklı AstraZeneca aşısının ise önümüzdeki aylarda 6-18 yaş grubunda denenmesi ve sonuçlarının büyüteç altına alınması öngörülüyor.

ABD menşeli Moderna'nın ise söz konusu yaş grubunda geçen Aralık ayında 3 bin kişi üzerinde denenmeye başlanacağı açıklandı. Katılımcıların 12-17 yaş grubunda olduğu bildiriliyor. Şirket, çocuk ve gençlere bir ay arayla iki aşı yapılmasının, akabinde de 13 ay boyunca onlara eşlik edilmesinin söz konusu olduğunu haber veriyor. Takibin de klinik muayeneleri, telefon ve gözetim için geliştirilen uygulamalarla yapıldığı açıklandı. Sonuçların en erken 2022 yılı ortasında beklendiği kaydediliyor.

EMA'nın yetişkinlere yönelik aşı tavsiyesini verirken, geliştiren şirketlerin söz konusu maddenin çocuk ve gençler üzerinde araştırılmasını da şart koştuğu kaydediliyor. Öte yandan üretici ve geliştirici şirketlerin ellerinde olumlu ipuçları ve etkiye dair veriler olmadan çocuk ve gençler üzerinde denemeye geçmesinin düşük bir ihtimal olduğu da vurgulanıyor.

Çocuklara aşı etik açıdan tartışma konusu

Almanya’da hükümetin pandemiyle mücadeleden sorumlu bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü, çocuklara yönelik klinik araştırma başlamadan söz konusu maddenin yetişkinlerde ağır yan etkileri görülmediğinin kesinleşmiş olması gerektiğini hatırlatıyor. Etik açıdan da çocukların ön testlere dahil edilmediğine dikkat çekiliyor.

Almanya'da hükümetin aşıyla bağlantılı bilimsel çalışmalardan sorumlu kuruluşu Paul Ehrlich Enstitüsü de sadece etkisi ve güvenilirliği klinik testlerle kanıtlanmış aşılara söz konusu yaş grubu için izin verileceğini tekrarlıyor.

Koronavirüsün çocuklarda nadiren hastalığa yol açtığı, çocuk ve gençlere yönelik aşının temelinde yetişkinlerin korunması hedefinin güdüldüğü belirtiliyor. Bu nedenle başlayan etik tartışmada, sırf yetişkinlerin korunması amacıyla çocukların aşılanmasının temsil edilebilir bir karar olup olmadığı da sorgulanıyor. Öte yandan çocuklar aşılanmadan sürü bağışıklığının sağlanmasının özellikle genç nüfusun yoğun olduğu ülkelerde kolay olmayacağı, ancak doğal yoldan virüs bulaşmasıyla bunun mümkün olabileceği bildiriliyor.

dpa/ETO,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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