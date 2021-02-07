Çocuklara ne zaman aşı uygulanacak?

Peki çocuk ve gençlere yönelik aşılar geliştiriliyor mu? Bu aşılar en erken ne zaman uygulanabilecek?Dünya çapında geliştirilen aşıların çoğunun 16 veya 18 yaş ve üstü kişilere tavsiye edilmesi çocuk ve gençlerin durumuna ilişkin belirsizliğin sürmesine neden oluyor. Uzmanlar, bu yaş grubuna yönelik aşının en erken sene sonunda veya 2022 başı hazır olacağını söylüyor.

Bazı üretici firmalar, geliştirilen koronavirüs aşılarını çocuk ve gençlerde de test etmeye başlarken, Mainz Üniversitesi Çocuk ve Genç Hastalıkları Tedavi Merkezi Direktörü ve Alman Daimi Aşı Komisyonu Üyesi Fred Zepp, söz konusu yaş grubuna yönelik aşının en erken sene sonu, muhtemelen de önümüzdeki sene başına hazır olacağını ve aşılamaya da o dönem başlanabileceğini söyledi. Zepp, yaş ne kadar küçük olursa tepkinin de o kadar çarpıcı görülebileceğini hatırlatıp, olası yan etkilerinin de daha etkin görülmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtiyor.

Hangi aşı kaç yaşından itibaren yapılıyor?

Alman-Amerikan ortaklığında geliştirilen BioNTech/Pfizer aşısı 16 yaştan itibaren kullanım izni aldı. Ancak aşının 0-15 yaş grubunda da test edilmesi planlanıyor.