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Çocuklara okumayı sevdiren kütüphane

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 13:49 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesince yapılan eğitimin eğlenceyle birleştiği Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi, 5 ayda 3 bin çocuğu ağırladı - Lego odası, Keloğlan evi, Mars'a yolculuk odası, etkinlik sahnesi gibi salonların bulunduğu kütüphane, çocuklara adeta masalsı bir dünya sunuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesince, hayal gücü yüksek çocuklar yetiştirmek amacıyla yapılan eğitimin eğlenceyle buluştuğu Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi'ni 5 ayda 3 bin çocuk gezdi.

"Oyuncaksız ve kitap okumayan çocuk kalmasın" sloganıyla hizmete açılan kütüphane, 2 ile 12 yaş arasındaki çocuklara ev sahipliği yapıyor.

Lego odası, Keloğlan evi, Mars'a yolculuk odası ve etkinlik sahnesi gibi çocuklara adeta masalsı bir dünya sunan kütüphane, çocukların da ilgisini çekiyor.

Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi, aynı zamanda çocukları kitap okumaya da teşvik ediyor. Bir kitap okuyan çocuk, istediği oyuncağı bir hafta süreyle evine götürebiliyor. 5 ayda 3 bin çocuğun faydalandığı kütüphane, haftanın 6 günü hizmet veriyor.

- Aileler de çocuklar da kütüphaneden memnun

Kütüphaneyi ziyaret eden matematik öğretmeni Sinan Ece, kütüphanenin çok güzel düşünülmüş bir proje olduğunu belirtti.

Çocuklarıyla kütüphanede güzel vakit geçirdiklerini ifade eden Ece, "Çok nezih bir ortam. Çalışan arkadaşlar da oldukça ilgili. Kızım Elif burayı okulu olarak görüyor, buraya gelmek için sabırsızlanıyor." dedi.

Oğlu Tuna Efe ile kütüphaneye gelen İngilizce öğretmeni Ayşegül Efe, oğlunun burada kitap okumayı çok sevdiğini bildirdi.

Velilerden Faika Çelik de çocuklara çok güzel bir ortam sunulduğunu anlattı.

Oğlunun daha önce kitap okumayı hiç sevmediğini ancak buraya geldikten sonra düzenli okuma alışkanlığı kazandığını vurgulayan Çelik, "Hem kitap okuyor, hem her hafta farklı bir oyuncağı eve götürüyor. Mars'a yolculuk odasını da çok beğendik. Uzaya karşı ilgisi olduğu için orayı da keyifle kullandık." diye konuştu.

Emine Üstüntaş da kızı Elif Azra'nın özellikle masal odasına hayran kaldığını ifade etti.

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Keloğlan Evi kitap ve oyuncak kütüphanesi Lego Odası

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