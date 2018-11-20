Çocuklara okumayı sevdiren kütüphane

Antalya Büyükşehir Belediyesince, hayal gücü yüksek çocuklar yetiştirmek amacıyla yapılan eğitimin eğlenceyle buluştuğu Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi'ni 5 ayda 3 bin çocuk gezdi.

"Oyuncaksız ve kitap okumayan çocuk kalmasın" sloganıyla hizmete açılan kütüphane, 2 ile 12 yaş arasındaki çocuklara ev sahipliği yapıyor.

Lego odası, Keloğlan evi, Mars'a yolculuk odası ve etkinlik sahnesi gibi çocuklara adeta masalsı bir dünya sunan kütüphane, çocukların da ilgisini çekiyor.

Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi, aynı zamanda çocukları kitap okumaya da teşvik ediyor. Bir kitap okuyan çocuk, istediği oyuncağı bir hafta süreyle evine götürebiliyor. 5 ayda 3 bin çocuğun faydalandığı kütüphane, haftanın 6 günü hizmet veriyor.

- Aileler de çocuklar da kütüphaneden memnun

Kütüphaneyi ziyaret eden matematik öğretmeni Sinan Ece, kütüphanenin çok güzel düşünülmüş bir proje olduğunu belirtti.

Çocuklarıyla kütüphanede güzel vakit geçirdiklerini ifade eden Ece, "Çok nezih bir ortam. Çalışan arkadaşlar da oldukça ilgili. Kızım Elif burayı okulu olarak görüyor, buraya gelmek için sabırsızlanıyor." dedi.