HABER

Çocuklara özel Onur Erol konseri Forum Çamlık’ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 13:48 | Son Güncelleme

Denizli Forum Çamlık AVM minik misafirlerini, kendi yazdığı çocuk şarkılarını interaktif oyunlar eşliğinde sahneleyen Onur Erol’un konserinde ağırlayacak.Forum Çamlık AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında minik misafirlerini Onur Erol’la buluşturuyor.

Denizli Forum Çamlık AVM minik misafirlerini, kendi yazdığı çocuk şarkılarını interaktif oyunlar eşliğinde sahneleyen Onur Erol’un konserinde ağırlayacak.
Forum Çamlık AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında minik misafirlerini Onur Erol’la buluşturuyor. 27 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 15.00’te başlayacak Onur Erol konserinde hep beraber şarkılar söylemek ve interaktif oyunlarla sosyalleşme imkanı bulmak isteyen çocuklar, ücretsiz gerçekleştirilecek konsere davetli.
Müzik eğitimcisi Onur Erol’un hikayesi Almanya’da yaşayan kuzeninin kendisinden Türkçe çocuk Şarkıları istemesiyle başladı. Uzun yıllardır çocuklarla müzik alanında çalışan sanatçı, bu alandaki eksikliği fark ederek Karamela Sepeti Şarkıları‘na adını veren, sözü ve müziği kendine ait olan şarkılardan oluşan ilk uygulamalı kitabını ve aynı isimdeki çocuk şarkıları albümü “Karamela Sepeti”ni 2005 yılında yayınlandı. Özellikle youtube kanalındaki şarkıları ve çocuklarla beraber oynadığı klipleriyle adından sıkça söz ettirdi. ’’Zerzevatçı Teyze’’, “Kendin Yap Kendin Çal” gibi çalışmalarıyla çocuklar arasında popüler olmaya başladı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Gürcan Sercan'a müebbet hapis verildi!Gürcan Sercan'a müebbet hapis verildi!
Robotik kodlama projeleriyle yarışmalara hazırlanıyorlarRobotik kodlama projeleriyle yarışmalara hazırlanıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'a müebbet hapis!

Gürcan Sercan'a müebbet hapis verildi!

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

Zayıflamak isterken ölümden döndü!

Zayıflamak isterken ölümden döndü!

İznik'te endişelendiren görüntü! 'Kim yapıyor bilmiyorum ama...'

İznik'te endişelendiren görüntü! Eğer önüne geçilmezse...

Sözcü Gazetesi sahibi ve yazarları hakkında istenen ceza belli oldu

Sözcü davasında için istenen cezalar belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.