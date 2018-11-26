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Çocuklara para karşılığı ilişki teklif eden sanığa 44 yıl hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 12:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çocuklara sosyal medya üzerinden para karşılığı cinsel ilişki teklifinde bulunan H.Z.'nin 44 yıla kadar hapsi istendi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çocuklara sosyal medya üzerinden para karşılığı cinsel ilişki teklifinde bulunan H.Z.'nin 44 yıla kadar hapsi istendi. Savcı esas hakkındaki görüşünde, sanığın burunlara cinsel eğilimi bulunduğuna kanaat getirildiğini belirtti.
Manavgat'ta oturan S.K., 2013 yılı Aralık ayında oğlu E.K.'nin facebook hesabını kontrol ettiğinde iki farklı hesaptan çok sayıda cinsel içerikli mesaj geldiğini gördü. Son 1 yılda gelen mesajlarda çok sayıda para karşılığı ters ilişki teklif edildiğini gören S.K. polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine araştırma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, facebook hesaplarındaki inceleme ve E.K.'nin ifadesi doğrultusunda şüphelinin H.Z. olduğunu tespit etti.
'BURUN DELİKLERİNİ ÖZLEDİM'
Polis ekipleri, soruşturma kapsamında H.Z.'nin, sosyal medya üzerinden İ.E.G., R.S., D.K., D.S., O.B.V., O.D., T.D.P., Ü.Ç. ve Z.O. adlı çocuklara da cinsel istismarda bulunduğunu belirledi. Şüphelinin internet kafelerde rastladığı ve parası olmadığı için bilgisayar açamayan çocuklara para vererek seans açtırdığı, sosyal medya üzerinden arkadaşlık teklif ederek kabul etmelerini sağladığı tespit edildi. Sosyal medyada özel mesajlaşma uygulaması sayesinde bazı çocuklara, 'Evdeyim canım, yarın benim eve gel, neredesin seni görmek istiyorum, yerini söyle seni görmek istiyorum, burun deliklerini özledim' şeklinde mesaj atarak para karşılığı cinsel ilişki teklif eden şüphelinin, bazılarına da 'gezmeye gidelim, sinemaya gidelim' dediği, sinemaya gittiği bazı çocukların bacaklarına ve cinsel organına dokunduğu belirlendi. Şüphelinin ayrıca internet kafelerde çocukları yanaklarından öptüğü ve burunlarıyla oynadığı alınan ifadelerde anlatıldı.
BAŞKA SUÇTAN TUTUKLANDI
Polis tarafından 2014 yılında gözaltına alınan şüpheli H.Z., işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Bir süre sonra serbest kalan H.Z., daha sonra başka bir suçtan tekrar tutuklandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin '15 yaşından küçük çocuklara nitelikli cinsel istismar' suçunu işlediği belirtilerek, cezalandırılması istendi.
'BURUNLARA KARŞI CİNSEL EĞİLİMİ VAR'
Olayla ilgili Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, İstanbul'da cezaevinde tutuklu bulunan sanık H.Z. katılmazken, tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Davayla ilgili esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, H.Z.'nin "Ben böyle bir eylemi yapacak olsam toplum içerisinde yapmam, iddialar mantık dışıdır. Benim facebook hesabım hacklendi. Adı geçen hesaplar bana ait değildir" dediğini hatırlattı.
Savcı, sanığın hazırlık aşamasında ve mahkemede verdiği beyanlarla suçtan kurtulmaya çalıştığını, şikayetçi olan çocukların ifadeleri, sosyal medya mesajlarının kayıtları incelendiğinde sanığın T.D.P., Ü.Ç., D.S. ve E.K.'ya yönelik eylemleri bakımından cezalandırılmaya esas hakkında delillere ulaşıldığının anlaşıldığını, ayrıca çocukların genel olarak anlatımları ve mesaj çıktılarının incelenmesi sonucu sanığın burunlara yönelik özel bir cinsel eğiliminin bulunduğuna kanaat getirildiğini belirtti. Sanığın diğer çocuklara yönelik eylemlerinde suç unsuruna rastlanılmadığını aktaran savcı, H.Z.'nin T.D.P., Ü.Ç., D.S. ve E.K.'ye yönelik eylemleri nedeniyle 44 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Duruşma tarafların esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları amacıyla ertelendi.

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