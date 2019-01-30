Çocuklara parkta tacize tutuklama

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, parkta 3 erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Remzi Yağız (56), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 28 Ocak günü saat 19.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi 3878 Sokak üzerindeki çocuk parkında meydana geldi. Evlerinin önündeki parka inen M.İ. (12), B.S. (15) ve M.B. (11) adlı erkek çocukları, burada bir süre vakit geçirdi. Çocuklar, iddiaya göre, parkta oturduğu sırada Remzi Yağız, yanlarına geldi. Çocuklara önce "Öpüşelim mi?" diyen Yağız, daha sonra cinsel tacizde bulundu. Çocukların durumu ailelerine anlatmasıyla polise haber verildi.
Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Remzi Yağız'ı gözaltına alarak, polis merkezine götürdü. Çocuklar ise bilgilerine başvurulmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette sorgulanan Remzi Yağız, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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