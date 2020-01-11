Çocuklara sömestir hediyesi Tuzla Akvaryum ve Aslan Park'tan

İSTANBUL (AA) - Vahşi doğanın yırtıcı aktörleri, aslanlar, timsahlar, köpek balıkları sömestirde Tuzla'da yer alan Aslan Park ve Tuzla Akvaryum'da çocukları bekliyor.

Viaport Tuzla'dan yapılan açıklamaya göre, Viaport Tuzla her tatil döneminde olduğu gibi bu sömestirde de öğrenci ve velilere özel avantajlar sunuyor. Sömestir tatilinin başladığı 17 Ocak'tan 2 Şubat'a kadar sürecek kampanyaya göre Aslan Park veya Tuzla Akvaryum yetişkin bileti fiyatı 69 TL yerine 49 TL, öğrenci bilet fiyatı ise 59 TL yerine 39 TL olacak. İki heyecanı bir arada yaşamak isteyen ziyaretçiler, Aslanpark ve Tuzla Akvaryum için 69 TL'lik tek bilet alabililecekler.

- Köpek balıkları ve timsahlar bir arada

Açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk ve tek iklim temalı akvaryumu olarak hayata geçirilen Tuzla Akvaryum, içinde bulundurduğu egzotik canlı nüfusu ile dünyada sayılı hayvanat bahçeleri arasında gösteriliyor. Canlı çeşitliliğiyle dikkati çeken Tuzla Akvaryum, Türkiye'de köpek balıkları, timsahları, su samurları, dev kaplumbağaları ve on binlerce farklı okyanus canlısının bir arada görülebileceği tek yer olarak öne çıkıyor.