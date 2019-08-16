Çocuklara torbacılık yaptırıyorlar

Gençleri zehirleyen uyuşturucu satıcıları ile etkin ve kararlı bir mücadele yürüten Çorlu polisi, ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon üzerine operasyon düzenliyor. Son operasyonda çocuk yaştaki uyuşturucu satıcıları gözaltına alındı.

Halk arasında Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’nde çalışma yapan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, toplamda satışa hazır fişekler halinde 36 fişek bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid ile 4 fişek eroin ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri çocuk yaştaki uyuşturucu satıcılarını da işlem yapmak üzere gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



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