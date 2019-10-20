Çocuklara umut olmaya devam ediyor 

İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 9 yıl önce halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen 'glokom' hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybeden beden eğitimi öğretmeni Sinan Bülent Şimşek (43), çocukları gibi sevdiği öğrencilere umut olmaya devam ediyor. Okulun basketbol takımının antrenörlüğünü de yapan Şimşek, "Maalesef yaşamış olduğum göz tansiyonu nedeniyle gözlerimi kaybettim; ama meslek aşkı nedeniyle hiçbir zaman öğretmenliği bırakmadım" dedi.

2 çocuk babası Sinan Bülent Şişmek Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra özel bir kolejde beden eğitim öğretmenliğine başladı. Şimşek, 9 yıl önce yıllardır süren göz tansiyonu rahatsızlığı nedeniyle görme yetisini kaybetti. Çok sevdiği mesleği öğretmenliği bırakmayan Şişmek, engelli memur kontenjanından faydalanıp, kadrolu beden eğitim öğretmen olarak merkez Selçuklu ilçesindeki Şerife Akkanat Ortaokulu'na atandı.

'MESLEK AŞKI NEDENİYLE HIÇBİR ZAMAN BIRAKMADIM'

13 yıllık beden eğitim öğretmeni olduğunu belirten Sinan Bülent Şimşek, 9 yıldır okula eşinin otomobille getirip, götürdüğün ve aynı okuldaki şu an aynı okuldaki oğlu 7'nci sınıf öğrencisi Emir Kaan'ın da kendisini yardımcı olduğunu kaydetti. Öğrenci ve meslektaşlarının da kendisine yardımcı olduğu ifade eden Şimşek, zaman zaman baston kullanmadan da okulda görevini yapabildiğini söyledi. Mesleğe olan aşkı nedeniyle öğretmenliğini bırakmadığını ifade eden Şimşek, ''Maalesef yaşamış olduğum göz tansiyonu nedeniyle gözlerimi kaybettim; ama meslek aşkı nedeniyle hiçbir zaman bırakmadım. Ben bu meslek için gözlerimi verdim, her şeyimi de vermeye hazırım. Çok şükür mesleğimi de elimden geldiği kadarıyla en iyisi yapmaya çalışıyorum" dedi.