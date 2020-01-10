Çocuklara vahşi doğanın aktörleriyle sömestr tatili

İSTANBUL, (DHA)- Aslan, kaplan, vaşak gibi birçok vahşi türün yanı sıra köpek balıkları, timsahlar ve su samurlarını bünyesinde bulunduran Viaport’tan tüm öğrenci ve velileri sevindirecek sömestr müjdesi geldi. Yapılan açıklamada yetişkin ve öğrenci bilet fiyatlarında indirim olduğu bildirildi.

Viaport Tuzla’da yer alan Aslan Park ve Tuzla Akvaryum’dan tüm öğrenci ve velileri ilgilendirecek açıklama geldi. Yapılan açıklamada; “Viaport Tuzla, her tatil döneminde olduğu gibi bu Sömestr’da da öğrenci ve velilere özel avantajlar sunuyor. Sömestr tatilinin başladığı 17 Ocak’tan 2 Şubat’a kadar sürecek kampanyaya göre Aslan Park veya Tuzla Akvaryum yetişkin bileti fiyatı 69 TL yerine 49 TL, öğrenci bilet fiyatı ise 59 TL yerine 39 TL olacaktır. İki heyecanı bir arada yaşamak isteyen ziyaretçiler, Aslanpark ve Tuzla Akvaryum için 69 TL’lik tek bilet alabilirler” ifadelerine yer verildi.

KÖPEK BALIKLARI VE TİMSAHLAR BİR ARADA

Tuzla Akvaryum, içinde bulundurduğu egzotik canlı nüfusu ile dünyada sayılı hayvanat bahçeleri arasında gösteriliyor. Canlı çeşitliliğiyle dikkat çeken akvaryum, Türkiye’de köpek balıkları, timsahları, su samurları, dev kaplumbağaları ve on binlerce farklı okyanus canlısı bir arada görülebiliyor.