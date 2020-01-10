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  4. Çocuklara vahşi doğanın aktörleriyle sömestr tatili

Çocuklara vahşi doğanın aktörleriyle sömestr tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 12:21 | Son Güncelleme

Aslan, kaplan, vaşak gibi birçok vahşi türün yanı sıra köpek balıkları, timsahlar ve su samurlarını bünyesinde bulunduran Viaport’tan tüm öğrenci ve velileri sevindirecek sömestr müjdesi geldi.

Çocuklara vahşi doğanın aktörleriyle sömestr tatili

İSTANBUL, (DHA)- Aslan, kaplan, vaşak gibi birçok vahşi türün yanı sıra köpek balıkları, timsahlar ve su samurlarını bünyesinde bulunduran Viaport’tan tüm öğrenci ve velileri sevindirecek sömestr müjdesi geldi. Yapılan açıklamada yetişkin ve öğrenci bilet fiyatlarında indirim olduğu bildirildi.

Viaport Tuzla’da yer alan Aslan Park ve Tuzla Akvaryum’dan tüm öğrenci ve velileri ilgilendirecek açıklama geldi. Yapılan açıklamada; “Viaport Tuzla, her tatil döneminde olduğu gibi bu Sömestr’da da öğrenci ve velilere özel avantajlar sunuyor. Sömestr tatilinin başladığı 17 Ocak’tan 2 Şubat’a kadar sürecek kampanyaya göre Aslan Park veya Tuzla Akvaryum yetişkin bileti fiyatı 69 TL yerine 49 TL, öğrenci bilet fiyatı ise 59 TL yerine 39 TL olacaktır. İki heyecanı bir arada yaşamak isteyen ziyaretçiler, Aslanpark ve Tuzla Akvaryum için 69 TL’lik tek bilet alabilirler” ifadelerine yer verildi.

KÖPEK BALIKLARI VE TİMSAHLAR BİR ARADA

Tuzla Akvaryum, içinde bulundurduğu egzotik canlı nüfusu ile dünyada sayılı hayvanat bahçeleri arasında gösteriliyor. Canlı çeşitliliğiyle dikkat çeken akvaryum, Türkiye’de köpek balıkları, timsahları, su samurları, dev kaplumbağaları ve on binlerce farklı okyanus canlısı bir arada görülebiliyor.

Açıklamada; “Elle balık, kaplumbağa, kuş ve vatoz besleme olanağı da sunan Tuzla Akvaryum, öğrencileri ve ailelerini bekliyor. Sömestr tatilinde Tuzla Akvaryum’u tercih eden ziyaretçiler Karne Kampanyası sayesinde keşfedilmemiş dünyaları yakından tanıma fırsatı yakalayacaktır” denildi.

DÜNYANIN EN ÖZEL CANLILARI BEYAZ ASLANLAR, ASLAN PARK’TA

Aslan, Kaplan, Leopar ve Jaguar gibi 4 büyük kedi türüyle birlikte ülkemizin endemik türlerinden Anadolu Vaşağı, Karakulak, Serval ve Vaşağa ev sahipliği yapan Aslan Park, vahşi doğa meraklıları için eşsiz bir deneyim fırsatı sunduğuna dikkat çekti.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Geçtiğimiz aylarda 4 tanesi Türkiye’ye getirilen ve dünyada sadece 30 tane kaldığı bilinen Beyaz Aslanlar da Aslan Park’ın misafirleri arasında yer alıyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanların üremesinde ülkemizde fark yaratan bir konumda olan Aslan Park, geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen 3 yavru Bengal Kaplanı, 2 karakulak ve 1 aslanla azalan kedi nüfusunun artmasında ne kadar önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Sömestr tatilinde Aslan Park’a gelen ziyaretçiler Karne Kampanyası sayesinde daha avantajlı koşullarda Afrika’ya gitmeden safari yapma olanağı bulacaktır.”

Çocuklara vahşi doğanın aktörleriyle sömestr tatili

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