Çocuklara ve kadınlara cinsel istismarla ilgili yeni gelişme! Adalet Bakanlığı genelge gönderdi

Adalet Bakanlığı, çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara ilişkin yapılan adli işlemlerle ilgili başsavcılıklara genelge gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün imzasıyla yayımlanan genelgede, çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarla ilgili soruşturmaların, bu kapsamda uygulanan koruma tedbirlerinin, delil mahiyetindeki görüntülerin son zamanlarda yazılı ve görsel basında yer aldığı hatırlatıldı.

Cinsel suçların, mahiyeti itibarıyla mağdurlar üzerinde fiziksel ve duygusal olarak yıkıcı etkilere sahip olduğunun belirtildiği genelgede, bu suçların mağdurun yakınları üzerinde de benzer sonuçlara yol açtığı ifade edildi.

Genelgede, söz konusu suçlarla ilgili adli işlemlerin titiz biçimde yerine getirilmesinin tüm toplumsal kesimlerin ortak hassasiyeti olduğuna işaret edildi.

Ceza Muhakemesi Kanununa göre, maddi gerçeği araştırmak üzere soruşturma yapmakla cumhuriyet savcısının görevlendirildiğinin aktarıldığı genelgede, bu göreve ilişkin her türlü araştırmanın adli kolluk görevlileri aracılığıyla da yapılabileceğinin hükme bağlandığı bildirildi.