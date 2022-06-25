''Çocuklarda 900'den Fazla Ağır Sarılık Vakası Bildirildi''

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bugün yaptığı açıklamada, 33 ülkenin şu ana kadar çocuklarda 920 olası şiddetli ağır sarılık (hepatit) vakası bildirdiğini açıkladı. Bu sayı Mayıs ayında 270'ti.

WHO, 267'sı İngiltere'de olmak üzere olası vakaların yarısından çoğunun Avrupa'da görüldüğünü ve vakaların üçte birinin ise ABD'da olduğunu bildirdi.

Sağlık yetkilileri, dünya genelindeki küçük çocuklarda ciddi sarılık veya karaciğer iltihabı vakalarındaki gizemli artışı araştırıyor. Salgın ilk olarak Nisan ayında İngiltere'de bildirilmiş ve o zamandan beri onlarca ülkeyi vurmuştu.

ABD sağlık yetkilileri, çocuklarda yaygın görülen bir virüs olan adenovirüs enfeksiyonunun vakaların açıklanmasında önde gelen hipotezlerden olduğunu söylüyor.

WHO'nun 22 Haziran itibarıyla açıkladığı son verilerde henüz bildirilen vakalar sınıflandırılmadığı için dört ülke hariç tutuldu.

Rapora göre cinsiyet ve yaşa bağlı bilgilerin mevcut olduğu 422 vakanın yarısına yakınını erkeklerde oluşturuyordu ve bunların çoğu 6 yaşın altındaydı.

WHO tarafından yapılan açıklamada akut hepatitli 45 çocuğun karaciğer nakline ihtiyaç duyduğu ve çoğu kuzey ve güney Amerika'da toplam 18 ölüm olduğu belirtildi.

