HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ''Çocuklarda 900'den Fazla Ağır Sarılık Vakası Bildirildi''

''Çocuklarda 900'den Fazla Ağır Sarılık Vakası Bildirildi''

25.06.2022 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bugün yaptığı açıklamada, 33 ülkenin şu ana kadar çocuklarda 920 olası şiddetli ağır sarılık vakası bildirdiğini açıkladı. Bu sayı Mayıs ayında 270'ti.

''Çocuklarda 900'den Fazla Ağır Sarılık Vakası Bildirildi''

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bugün yaptığı açıklamada, 33 ülkenin şu ana kadar çocuklarda 920 olası şiddetli ağır sarılık (hepatit) vakası bildirdiğini açıkladı. Bu sayı Mayıs ayında 270'ti.

WHO, 267'sı İngiltere'de olmak üzere olası vakaların yarısından çoğunun Avrupa'da görüldüğünü ve vakaların üçte birinin ise ABD'da olduğunu bildirdi.

Sağlık yetkilileri, dünya genelindeki küçük çocuklarda ciddi sarılık veya karaciğer iltihabı vakalarındaki gizemli artışı araştırıyor. Salgın ilk olarak Nisan ayında İngiltere'de bildirilmiş ve o zamandan beri onlarca ülkeyi vurmuştu.

ABD sağlık yetkilileri, çocuklarda yaygın görülen bir virüs olan adenovirüs enfeksiyonunun vakaların açıklanmasında önde gelen hipotezlerden olduğunu söylüyor.

WHO'nun 22 Haziran itibarıyla açıkladığı son verilerde henüz bildirilen vakalar sınıflandırılmadığı için dört ülke hariç tutuldu.

Rapora göre cinsiyet ve yaşa bağlı bilgilerin mevcut olduğu 422 vakanın yarısına yakınını erkeklerde oluşturuyordu ve bunların çoğu 6 yaşın altındaydı.

WHO tarafından yapılan açıklamada akut hepatitli 45 çocuğun karaciğer nakline ihtiyaç duyduğu ve çoğu kuzey ve güney Amerika'da toplam 18 ölüm olduğu belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Binlercesi ABD sınırına akın ediyor!Binlercesi ABD sınırına akın ediyor!
48 bin dolarlık kiraz taşıyordu! Devrildi...48 bin dolarlık kiraz taşıyordu! Devrildi...
Kadınları falakaya yatırmıştı sanık gelmeyince duruşma ertelendiKadınları falakaya yatırmıştı sanık gelmeyince duruşma ertelendi
Anahtar Kelimeler:
WHO Dünya Sağlık Örgütü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BDDK'dan yeni adım! Dolarda sert hareket...

BDDK'dan yeni adım! Dolarda sert hareket...

Benzin fiyatlarıyla ilgili bir iyi bir de kötü haber

Benzin fiyatlarıyla ilgili bir iyi bir de kötü haber

48 bin dolarlık kiraz taşıyordu! Devrildi...

48 bin dolarlık kiraz taşıyordu! Devrildi...

Mezar ziyaretine gelmişti! Kahreden detay

Mezar ziyaretine gelmişti! Kahreden detay

Türkiye'nin konuştuğu olay! Siyanür...

Türkiye'nin konuştuğu olay! Siyanür...

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine binlerce kişi akın etti

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine binlerce kişi akın etti

İlginizi Çekebilir

‘En İyi Kalça’ olmak istedi! “Kızıma bu kadar yatırım yapmadım”

‘En İyi Kalça’ olmak istedi! “Kızıma bu kadar yatırım yapmadım”

Sevenlerini üzdü! “Kariyerimin sonuna geldim”

Sevenlerini üzdü! “Kariyerimin sonuna geldim”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Akılalmaz hata! Tedavi etmek isterken kör ettiler

Akılalmaz hata! Tedavi etmek isterken kör ettiler

Saç tellerini tek tek yoldu! “Dünyevi bağlarımdan vazgeçtim”

Saç tellerini tek tek yoldu! “Dünyevi bağlarımdan vazgeçtim”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.