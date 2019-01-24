Çocuklarda ağız kokusu neden olur, tedavisi nasıl yapılır? Ağız kokusunu önlemenin yolları nelerdir?

Fizyolojik ağız kokusu kişiden kişiye her an değişiklik gösterebilir. Çocuğun sıvı tüketimi, salya üretimi, ağız hijyeni, ağız ve burun florası, mikrobiyotası, en son yenen besinin kimyasal, biyokimyasal, hormonal etkisi, açlık veya tokluk durumu, uyku durumu, gastrointestinal sistemdeki enzimlerin durumuna göre fizyolojik ağız kokusu zaman zaman farklılık gösterebilir. Fizyolojik ağız kokusunda altta yatan sistemik bir hastalık ve patolojik bir durum yoktur. Patolojik ağız kokusunun ise birçok nedeni vardır. Bunlar; sübjektif ağız kokusu, ağız içi nedenlere bağlı ağız kokusu, solunum yolu nedenlerine bağlı ağız kokusu, mide-bağırsak problemlerine bağlı ağız kokusu ve kan gazındaki sorunlara bağlı olabilir.

Kötü ağız kokusunun kesintili veya kesintisiz olarak 2 aydan daha uzun süre devam etmesi durumu kronik kötü ağız kokusu olarak adlandırılır. Kötü ağız kokusu olan çocukta tanı açısından bazı testler kullanılabilir. Bunun için gaz kromotografisi ve halimeter gibi testler yapılabilir. Böylelikle patolojik ağız kokusu tanısı konulabilir. Kötü ağız kokusu hem kişiyi hem de çevresindekileri rahatsız eder. Bu nedenle altta yatan neden açığa kavuşturulmalı ve nedene yönelik tedavi yapılmalıdır. Kötü ağız kokusunun tedavi yaklaşımı multidisipliner olarak planlanmalıdır. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, diş hekimi, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı ve ilgili uzmanlık alanı hekimleri tarafından değerlendirmeler yapılmalı ve altta yatan neden bulunarak tedavi planlanmalıdır.

ÇOCUKLAR AĞIZ VE DİŞ TEMİZLİĞİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMELİ

Kötü ağız kokusu olan bir çocukta ayrıntılı alınmış bir hasta öyküsü, tam ve sistemik yapılmış bir fizik muayene gereklidir. Öykü ve fizik muayene yapıldıktan sonra gerekli laboratuvar tetkikler yapılır. Ağız kokusuna neden olan neden bulunup tedavi edilir. Ağız kokusunun en sık altta yatan nedeni ağız ve diş sağlığı ile ilgili problemlerdir. Bu nedenle çocuklarımıza ağız ve diş temizliği hakkında eğitim verilmelidir. Diş ve dilin fırçalanması ağız kokusunun önlenmesinde önemli bir yaklaşımdır.

AĞIZ KOKUSUNU ÖNLEMENİN YOLLARI

• Ağız kuruluğunun önüne geçmek için bol sıvı tüketilmesi önemlidir.

• Tükürük salgısının arttırılması ağız temizliği ve hijyeni açısından önemlidir. Şekersiz sakız tüketimi tükürük salgısını arttırıcı özellik gösterir.

• Ağız gargaralarının kullanılması ağız hijyenini sağlamada önemlidir.

• Ağız kokusunu artırıcı özellik gösteren besinler kısıtlanması önerilir.

• Ağız, diş hijyeni ve temizliği yapılmasına rağmen ağız kokusu devam eden çocuklarda altta yatan sistemik ve olası hastalıklar açısından ilgili uzmanlık bölümleri tarafından değerlendirme yapılmalı ve tedavi edilmelidir.



