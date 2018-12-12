Çocuklarda alerji belirtileri nasıl olur? Alerji önlenebilir mi? Alerji tedavisi nasıl olur?

Sürekli hastalanan, öksürük krizleri yaşayan ve oynarken nefessiz kalan çocukların bu rahatsızlıkları alerjik bünyelerinden kaynaklanabiliyor. Geniz etinin neden olduğu sorunlarla benzer belirtiler veren alerji bazen birbirine karıştırılabiliyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Doç. Dr. Engin Acıoğlu, çocuklarda yaşanan alerjik rahatsızlıklar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. 2 YAŞINDAN ÖNCE FARK EDEMEYEBİLİRSİNİZ Şehirleşme ile birlikte çocuklar doğadan uzak ve daha çok ev içinde zaman geçirmektedir. Katkı maddeleri ve kimyasallarla temas halinde olan bu çocuklar ancak 2-3 yaşından sonra sosyalleşebilmektedir. Ev dışındaki alerjen maddelerle temasın artması alerjik sorunların daha şiddetli yaşanmasına neden olabilmektedir. ÇOCUĞUNUZUN SÜREKLİ BURNU MU AKIYOR? Alerjik rahatsızlıklar farklı şekillerde belirtiler verebilmektedir: • Burun akıntısı veya tıkanması

• Orta kulak iltihabı ve kulak ağrısı

• Sabaha kadar süren öksürük nöbetleri

• Efor halinde nefessiz kalma gibi belirtiler alerji kaynaklı olabilmektedir.

• Sürekli burnu tıkalı olan, sık hastalanan çocukların alerjik rahatsızlıklar bakımından da değerlendirilmesi gerekmektedir.

GENİZ ETİ BELİRTİLERİYLE KARIŞABİLİR Bağışıklık sisteminde önemli bir görevi olan geniz eti, her çocukta bulunmaktadır. Geniz etinin çeşitli nedenlerle büyümesi sonucu ortaya çıkan sorunlar benzer belirtileri vermesi nedeniyle alerjik rahatsızlıklarla karıştırılabilmektedir. Sık hastalanan ve orta kulak iltihabı yaşayan çocuklarda hem alerji hem de geniz eti sorunu aynı anda yaşanabilmektedir. BIRAKIN ÇOCUĞUNUZUN YATAĞI DAĞINIK KALSIN Gözle görülemeyecek kadar küçük böcekler yani ev tozu akarları yıl boyunca görülen alerjik hastalıkların asıl nedenini oluşturmaktadır. Nemli ortamı seven ev tozu akarları en çok yatak içinde bulunmaktadır. Yatağa dökülen vücut epitelleri nedeniyle yatak odası ve yatağın içi ev tozu akarlarının doğal yaşam ortamına dönebilmektedir. Alerjik çocukların odaları her gün havalandırılamıyorsa ve nevresimler her gün değiştirilemiyorsa yatağın örtülmeyerek dağınık bırakılması akarların çoğalmasını engelleyebilmektedir. İŞİTME SORUNLARI YAŞAYABİLİR Çocuklarda alerji ve geniz eti sorunlarına zamanında müdahale edilmezse ilerieyen dönemde kulakta yaşanan sıkıntılar olarak karşımıza çıkabilir. Okul çağı döneminde dirençli burun akıntılarına eşlik eden tekrarlayan orta kulak iltihabı yaşayan çocuklarda geniz etinin yanısıra alerjik yatkınlığında düşünülmesi gerekmektedir.Uygulanan medikal tedavilere rağmen dirençli orta kulak sorunları devam eden çocuklarda anti alerjik tedavi seçenekler arasındadır. Buna rağmen düzenleyen vakalarda cerrahi girişime başvurulabilir.

SİZDE VARSA ÇOCUĞUNUZDA DA OLABİLİR Sık orta kulak iltihabı yaşamış veya halen kulak sorunları devam eden ebeveynlerin çocuklarında benzer rahatsızlıkların ortaya çıkma olasılığı daha fazladır. Uçakta kulak ağrısı yaşayan anne babaların çocuklarında da benzer sıkıntıların yaşanabileceği unutulmamalıdır. Kronik kulak sorunları yaşayan ebeveynlerin çocuklarının yüzde 60-70 oranında benzer sorunları yaşadığı bilinmektedir. KULAK TÜPÜ İÇİN ACELE ETMEYİN Tek çıkışı östaki kanalı olan orta kulağı bir odaya benzetmek mümkündür. Bu kanal burnumuzun sonuna, geniz bölgesine açılır. Geniz etinin büyümesi, alerji, enfeksiyon gibi nedenlerle orta kulakta biriken sıvı dışarıya çıkamamaktadır. Dışarı çıkamayıp içeride biriken sıvı zamanla jelleşerek daha ciddi sorunlara neden olabilmektedir. İlaç tedavisinin fayda etmediği durumlarda uygun hastalarda son çare olarak kulağa tüp yerleştirilmektedir. Bu sayede içerdeki sıvının dışarı akabildiği geçici bir yol sağlanmış olur. Gelişme çağında olan çocuklarda nadir de olsa ikinci kez tüp takılması gerekebilmektedir.