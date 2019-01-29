Çocuklarda çarpık ayak tedavisi erken tanıyla mümkün

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mithat Öner çocuklarda çarpık ayak rahatsızlığının erken tanıyla sorun olmaktan çıktığını söyledi.

Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mithat Öner, çocuk ortopedi kliniklerine başvuru nedenleri arasında ilk sıralarda çarpık ayak probleminin yer aldığını söyledi. Çarpık ayak rahatsızlığının erken tanıyla ameliyatsız biçimde sorun olmaktan çıktığını belirten Prof. Dr. Öner, en fazla 8 haftada düzeltme kaydedildiğini dile getirdi.

Bazı durumlarda ultrason marifetiyle çocuk daha doğmadan çarpık ayak tanısının konulabildiğini söyleyen Prof. Dr. Öner, bu durumda kadın doğum uzmanları tarafından kendilerine yönlendirilen çocukları, doğumundan sonraki 7’nci ve 15’inci gün arasında alçıya aldıklarını ifade etti. Prof. Dr. Öner, "İkinci alçılamayı da bir hafta sonra tekrar yapıyoruz. 6 ya da 8 alçı ile tamamen, tabanı yere basan, sağlıklı, özel bir ayakkabı gerektirmeyen ayaklar elde edebiliyoruz. Yani erken tedavi uygulandığında tedavi ameliyatsız yapılabiliyor" diye konuştu.

Alçılama programı bittikten sonra tedaviye, özel ayakkabılar kullanarak devam ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Öner, "Çarpık ayakta 6-8 haftalık alçı süresi bittikten sonra 3 aylık süreçte iki ayağı da tutan özel ayakkabıları kullanıyoruz. Bu tedavinin en zayıf noktası tekrarlaması. Tekrarlamayı önlemenin yolu da, tedavi sonrası cihaz kullanımını 12-24 ay arasında devam ettirmek. 3 ay 24 saat sürekli takıyoruz. Ardından çocuk gündüzleri normal ayakkabısını giyiyor, deformitenin durumuna göre tedaviyi 24 aya kadar uzatabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

