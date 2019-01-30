Çocuklarda da böbrek taşı arttı

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Necmettin Penbegül, özellikle hazır gıdalarda tuz oranının çok yüksek olmasının böbrek taşı riskini artırdığını söyledi. Penbegül, son yıllarda çocuklarda da böbrek taşı rahatsızlığının arttığına dikkat çekti.

Böbrek taşlarının her 11 erişkinden birinde karşılaşılan bir durum olduğunu ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Necmettin Penbegül, “Son zamanlarda çocuklarda da böbrek taşının artış gösterdi. Hatta her yıl yüzde 4-10 oranında bir artış olduğu tespit edildi. Eskiden çocuk taş hastalığı doğu ve güney ülkelerinde görülürken, artık batı ülkelerinde de görülmeye başlandı. Bu noktada özellikle beslenme faktörlerinin öne çıktığını görüyoruz. Bunun sebebi ise sıvının az alınması, tuzun fazla kullanılmasıdır. Özellikle hazır gıdalarda tuz oranı çok yüksektir. Cips, salam, sosis gibi gıdalardaki tuz miktarının yüksek olması dikkati çekiyor. Bu anlamda ailelerin çocukların beslenmesinde hazır gıda tüketimine dikkat etmesi gerekiyor. Ailesinde taş bulunanların, bu tür gıdalardan uzak durması ve tuz tüketimini sınırlandırması gerekiyor” dedi.

Böbrek taşına genelde kendiliğinden teşhis konulamadığını belirten Doç. Dr. Penbegül, “Hastalar genellikle karın ağrısı gibi şikayetlerle doktora başvurmaktadır. Anne, baba ve kardeş gibi yakınların idrar yollarında taş varsa erken teşhis imkanı vardır. Ancak bunda da ailelerin şuuru olması gerekiyor. Şikayet oluşmasını beklemeye gerek kalmadan risk faktörü varsa muayene olunmasında büyük fayda var” diye konuştu.

Çok küçük taşların kendiliğinden düşmesinin ürülmesi beklendiğini anlatan Doç. Dr. Necmettin Penbegül, şunları söyledi:

"Kendiliğinden düşmeyen taşlarda, ameliyatsız dışarıdan ses dalgalarıyla kırılma yöntemi denenebilir. Eski ameliyat yöntemleri geride kaldı. Artık kapalı yöntemlerle ameliyatlar gerçekleştirilmekte. Böbrek taşlarında en sık yapılan ameliyatlarda, hastanın sırt bölgesinden böbreğine doğru bir tünel açıyoruz. Bu tünelden geçen cihazlarla taşları kırıp buradan dışarı çıkarıyoruz. Yetişkinlerde 15 santimetre uzunluğunda, 1 santimetre çapında tüneller kullanıyoruz. Çocuklarda ise 0,4 santimetre genişliğinde ve 8 santimetre uzunluğunda tünellerle bu ameliyatlar yapılabilir hale geldi. Bunun haricinde daha ince bir tünelle taşı kırma imkanımız da var."

